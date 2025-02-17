Ультразвуковое исследование (УЗИ) — это диагностический метод, основанный на использовании ультразвуковых волн для получения изображений внутренних органов и тканей организма. В зависимости от их плотности и расположения отражаемый сигнал имеет определённые характеристики, позволяющие различать эти структуры. Он широко применяется в медицине благодаря своей безопасности, безболезненности и высокой информативности.
УЗИ применяется и назначается в различных ситуациях: обследование органов, при беременности, выявлении патологии, для контроля лечения.
- УЗИ органов брюшной полости, органов малого таза у мужчин и женщин (в т.ч. ТВУЗИ, ТРУЗИ)
- УЗИ в 1 триместре беременности
- УЗИ забрюшинного пространства
- УЗИ мочевыделительной системы
- УЗИ щитовидной и молочных желез
- УЗИ мягких тканей
- УЗИ слюнных желез, лимфатических узлов
- УЗИ орбит с оценкой кровотока сосудов глаза
- УЗИ сосудов (ТКДГ, БЦА, артерий и вен нижней и верхней конечности)
- УЗДГ почечных сосудов, портальной системы
- УЗИ суставов (коленного, тазобедренного, плечевого, локтевого, голеностопного, суставов кисти и стопы), сухожильно-связочного компонента
- УЗИ периферических нервов конечностей
- УЗ-эластография с эластометрией (компрессионная и сдвигово-волновая) печени, мягких тканей, молочной и щитовидной желез, суставного хряща
- УЗ-пункционная биопсия поверхностно расположенных тканей.
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