Ультразвуковое исследование (УЗИ) — это диагностический метод, основанный на использовании ультразвуковых волн для получения изображений внутренних органов и тканей организма. В зависимости от их плотности и расположения отражаемый сигнал имеет определённые характеристики, позволяющие различать эти структуры. Он широко применяется в медицине благодаря своей безопасности, безболезненности и высокой информативности.

УЗИ применяется и назначается в различных ситуациях: обследование органов, при беременности, выявлении патологии, для контроля лечения.