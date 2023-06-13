В связи с расширением штата открыта вакансия на должность парикмахера-универсала/барбера в семейный салон красоты «Дракончик».
Условия труда:
- гарантированный выход 2500, 40%
- график работы 2/2, возможны подработки
Преимущества:
- своевременные выплаты без задержек и стабильный доход
- лояльное руководство
- молодой и дружный коллектив
- работа с большой действующей клиентской базой
- самые актуальные и конкурентоспособные услуги на рынке
Обязанности:
- опыт работы от 1 года
- выполнение мужских стрижек любой сложности
- умение и желание общаться с людьми
- женские стрижки, укладки
- окрашивание волос, желательно сложные техники окрашивания
По всем вопросам — 8-977-953-42-37 (Алина)
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