Открыт набор для ребят 9-11 классов на 2024/25 учебный год в «Московский международный колледж цифровых технологий «Академия TOP Зеленоград».
Набор ведётся на самые востребованные направления в мире информационных технологий:
- Разработка программного обеспечения
- Компьютерная графика и дизайн
- Эксперт по кибербезопасности
- Цифровой маркетинг, медиа и пиар.
В IT TOP COLLEGE:
- много практики по специальности
- стажировки в крупных IT-компаниях
- поступление без ОГЭ и ЕГЭ
- использование только современных технологий в обучении
- государственный диплом о среднем профессиональном образовании
- отсрочка от армии.
Учебные классы и лаборатории обустроены современными и комфортными рабочими местами, компьютерной техникой и лицензионным программным обеспечением.
Выбирая IT TOP COLLEGE — вы выбираете будущее!
Анкета для консультации: здесь
Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж
Телефон для справок: 8-495-135-05-80.
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