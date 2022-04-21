Если ваш ребенок интересуется программированием, но не знает, с чего начать, либо планирует в будущем связать свою жизнь с IТ-сферой, либо не может пока определиться — какое направление ему ближе в многообразии непонятных названий программ, которые сегодня «на слуху», воспользуйтесь приглашаем центра компьютерного обучения МИЭТ (ЦКО МИЭТ), организующего на базе университета летнюю IТ-школу.
Актуальность и перспективы развития IТ-сферы сегодня никому объяснять не надо. Каждый второй школьник планирует так или иначе связать свое будущее с программированием, графикой или 3D-моделированием. В условиях быстроразвивающихся технологий и высокой конкуренции, знакомиться с языками программирования и программами по 3D-моделированию нужно как можно раньше.
Юные программисты сегодня, уже начиная с 7-ого — 8-ого класса не только знают основные трендовые языки программирования, но и пишут свои программы, а некоторые даже монетизируют свои труды.
В IТ-школе при ЦКО МИЭТ ребята познакомятся со всеми самыми трендовыми языками программирования, графикой, 3D — моделированием.
- Летняя школа принимает детей в возрасте от 7 до 17 лет.
- В рамках летней IТ-школы ребята среднего возраста познакомятся с С++, Python, Unity 3D, 3Ds Max, Photoshop.
- Маленькие ученики начнут свой путь с изучения Minecraft, Scratch, Tinkercard, Blender.
Кроме того, школа уделяет внимание изучению основ логики и математики.
Перерывы между занятиями дети проводят на свежем воздухе, играя в различные подвижные игры, к тому же играют командами в настольные игры.
В рамках Летней IТ-школы предусмотрен полноценный горячий обед в столовой МИЭТ.
С детьми работают профессиональные вожатые, а также сотрудники и преподаватели ЦКО МИЭТ.
- Познакомится с самыми популярными и востребованными сегодня программами для разных сфер деятельности.
- Определится с тем, что ему интересно для дальнейшего изучения.
- Научится писать программы, создавать игры и 3D-модели.
- Получит огромный блок практических знаний, помимо теории.
Время посещения: понедельник — пятница с 10 до 17.
Смены:
1 смена: 30 мая — 10 июня
2 смена: 13 — 24 июня
3 смена: 27 июня — 8 июля
4 смена: 12 — 23 июля
Стоимость раннего бронирования: 32 990 рублей (вместо 37 990 рублей)
Успейте записаться, так как количество мест в смене строго ограничено.