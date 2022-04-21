Юные программисты сегодня, уже начиная с 7-ого — 8-ого класса не только знают основные трендовые языки программирования, но и пишут свои программы, а некоторые даже монетизируют свои труды.

В IТ-школе при ЦКО МИЭТ ребята познакомятся со всеми самыми трендовыми языками программирования, графикой, 3D — моделированием.