Открыт набор в детский сад «Зонтик» — здесь любовь встречается с блестящим образованием!

Пространство, где главные ценности — это любовь, доверие и глубокое развитие. Здесь ваш ребёнок получит не только блестящую подготовку к школе, но и тёплое, осознанное детство, полное открытий и заботы.

Любовь как основа

Воспитатели — не просто педагоги, а мудрые наставники и душевные проводники. Они умеют слушать, слышать и чувствовать каждого ребёнка. Здесь дети растут в атмосфере принятия, где их ценят такими, какие они есть.

Доверие как правило

В «зонтике» понимают: доверие родителей — это самая большая ценность.

Видеонаблюдение в режиме 24/7

Охрана и строгий контроль доступа

Открытость: вы всегда можете связаться с воспитателями или директором

Экологичная среда: безопасные материалы, игрушки и мебель

«Зонтик» — пространство, где дети в безопасности — а родители спокойны.

Образование через удивление

Образовательная программа сочетает лучшие педагогические методики и индивидуальный подход. Не просто «подготовка к школе» — зонтик растит уверенных, любознательных и творческих людей.

Счастливое детство — это здесь

Дети учатся дружить, мечтать, задавать вопросы и верить в себя. Каждый день наполнен смыслом, играми на свежем воздухе, творчеством и моментами, которые остаются в сердце навсегда.

Запишитесь на экскурсию — познакомимся, покажем группу и ответим на все вопросы:

+7-901-799-88-99

Вконтакте: vk.com/dszontik

Телеграм: t.me/dszontik

Адрес: Солнечногорский район, Андреевка, Бакеево, улица Новое Бакеево, строение 3 М