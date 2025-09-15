Открыт набор в детский сад «Зонтик» — здесь любовь встречается с блестящим образованием! 15.09.2025 Реклама АНО ДО «ЗОНТИК» ИНН: 5044139721 erid:2VtzqvHcQqa

Открыт набор в детский сад «Зонтик» — здесь любовь встречается с блестящим образованием!

Пространство, где главные ценности — это любовь, доверие и глубокое развитие. Здесь ваш ребёнок получит не только блестящую подготовку к школе, но и тёплое, осознанное детство, полное открытий и заботы.

Любовь как основа
Воспитатели — не просто педагоги, а мудрые наставники и душевные проводники. Они умеют слушать, слышать и чувствовать каждого ребёнка. Здесь дети растут в атмосфере принятия, где их ценят такими, какие они есть.

Доверие как правило
В «зонтике» понимают: доверие родителей — это самая большая ценность.

  • Видеонаблюдение в режиме 24/7
  • Охрана и строгий контроль доступа
  • Открытость: вы всегда можете связаться с воспитателями или директором
  • Экологичная среда: безопасные материалы, игрушки и мебель

«Зонтик» — пространство, где дети в безопасности — а родители спокойны.

Образование через удивление
Образовательная программа сочетает лучшие педагогические методики и индивидуальный подход. Не просто «подготовка к школе» — зонтик растит уверенных, любознательных и творческих людей.

Счастливое детство — это здесь

Дети учатся дружить, мечтать, задавать вопросы и верить в себя. Каждый день наполнен смыслом, играми на свежем воздухе, творчеством и моментами, которые остаются в сердце навсегда.

Запишитесь на экскурсию — познакомимся, покажем группу и ответим на все вопросы:

+7-901-799-88-99

Вконтакте: vk.com/dszontik

Телеграм: t.me/dszontik

Адрес: Солнечногорский район, Андреевка, Бакеево, улица Новое Бакеево, строение 3 М
Реклама
Реклама
Разметку для платной парковки уже рисуют на улице Гоголя Новости
Магазин «Магнит» с кафе открылся на Георгиевском проспекте — на месте бывшего МФЦ Новости
Зеленоградский тренер ставит танцы для звёзд! Реклама
Скульптуру лебедей в третий раз вернули на пруд Быково болото. Теперь видно, что она бронзовая Новости
Дым из-под земли — пожар в Савелкинском проезде Новости
Школьникам системное IT-образование в ЦКО и ДО Реклама
Фонарный столб упал на припаркованную машину в 14-м микрорайоне Новости
Мобильный пункт вакцинации от гриппа заработал возле станции Крюково Новости
«Андреевка LIFE»: финишная прямая Реклама
Популярная певица «Просто Лера» выступит в Зеленограде с концертом — 15 декабря Афиша
Трое детей на незаконно арендованных самокатах и стали участниками ДТП на прошлой неделе. Пострадали как сами нарушители, так и другой ребенок Новости
«Оптика-стиль» в 18-м микрорайоне закрывается после нескольких десятилетий работы Новости
Школьникам системное IT-образование В ЦКО и ДО Реклама
«Большой балет» — школа хореографии в сердце Зеленограда. — приглашает на занятия детей и взрослых Реклама
Ремонт дорог в Зеленограде снова не успели закончить в срок Новости
Полностью беспилотный трамвай запустили в Москве Новости
Душераздирающее видео: ребёнка вынудили подбросить котят — теперь им срочно ищут дом Новости
Официальную причину появления пены в реке Сходня у Школьного озера, которую показали по телевизору на миллионную аудиторию, опровергли зеленоградские коммунальщики Новости
На 27-й маршрут до «Фирсановской» вышли два дополнительных автобуса Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год. 30 августа презентация в КЦ «Зеленоград» Реклама
На месте поста ГИБДД на въезде в Зеленоград откроется пункт ремонта дисков и хранения колёс Новости
День профориентации в Алгоритмике и Эре инженеров! Три профессии за один день! Реклама
Первые зеленоградские школы открылись после ремонта — вот что там внутри Новости
Постоянно ломающийся лифт починили после вмешательства прокуратуры Новости
От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» Реклама
Граффити с Достоевским закрасили в 6-м микрорайоне Новости
Ровно два года назад открылось движение по МЦД-3 Новости
Когда сентябрь — не стресс, а уверенный старт Реклама
Футбол в пять утра разбудил жителей 15-го микрорайона Новости
Позвольте себе лучшее: клиника премиальной медицинской косметологии EsteMedika открылась в Зеленограде Реклама
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама
Парковка самокатов перекрыла проход — что делать? Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру