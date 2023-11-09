Спа-салон «BALI SPA» открылся в 2011 году и стал первым салоном города Зеленоград, специализирующимся на восточных видах эстетических и расслабляющих спа-программ. Многие из них являются уникальными и не имеют аналогов в других салонах Зеленограда.

Тогда же «BALI SPA» впервые пригласил для работы в нашем городе высококвалифицированных спа-мастеров с острова Бали.

В конце 2012 года салон «BALI SPA» переехал из корпуса 360 («Флейта») в новое помещение на ул. Заводская, дом 18, стр. 1. Новая акватермальная зона (хаммам, бассейн) позволила расширить ассортимент услуг и сделать воздействие комплексным и ещё более эффективным.

И вот сейчас, в 2023 году, «BALI SPA» рад сообщить вам об открытии своего второго спа-салона по адресу: Панфиловский проспект, корпус 1011, где также, по традиции, работают только высококвалифицированные специалисты из Индонезии, остров Бали.