Доставка ЦВЕТОВ и КОФЕ в Зеленограде. Для вас красивое цветочное пространство на Новокрюковской, 1824. Здесь можно выпить вкусный кофе, покачаться на качелях и выбрать букет из эксклюзивных цветов по фиксированным ценам.
Устроители обещают восторг от цветочного сервиса.
Приходите и заказывайте доставку прекрасных букетов для свои родных.
- Роза «Эквадор» премиум — 99 рублей
- Гербера — 99 рублей.
На все букеты скидка 20%.
Всем покупателям постоянная скидка 10%.
Доставка: 24/7 бесплатно по Зеленограду, Андреевке, Голубому.
Адрес: Москва, Зеленоград, ул. Новокрюковская, 1824 (вход рядом с велосетью).
Заказ цветов по телефону: 8-991-184-68-58.
Ватсап: https://wa.me/79911846858
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