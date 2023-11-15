Доставка ЦВЕТОВ и КОФЕ в Зеленограде. Для вас красивое цветочное пространство на Новокрюковской, 1824. Здесь можно выпить вкусный кофе, покачаться на качелях и выбрать букет из эксклюзивных цветов по фиксированным ценам.

Устроители обещают восторг от цветочного сервиса.

Приходите и заказывайте доставку прекрасных букетов для свои родных.

Роза «Эквадор» премиум — 99 рублей

Гербера — 99 рублей.

На все букеты скидка 20%.

Всем покупателям постоянная скидка 10%.