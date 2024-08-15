Записываться не надо, приходите в удобное для вас время!



Также вы можете приобрести авторскую керамику в подарок себе и близким.

Часы работы: понедельник-воскресенье с 11.00 до 20.00

Адрес: корпус 2033, вход со стороны садика

Остались вопросы? Звоните: 8-925-612-71-82, Татьяна.

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