Ждут детей и взрослых, навыков никаких не надо, достаточно просто любить искусство.
Стоимость:
- керамическое искусство — дети 500 руб/ч, взрослые 600 руб/ч
- мозаика — дети 500 руб/ч, взрослые 600 руб/ч.
В стоимость входят все материалы.
С сентября открывается курс живописи, стоимость уточняйте по телефону 8-925-612-71-82.
Записываться не надо, приходите в удобное для вас время!
Также вы можете приобрести авторскую керамику в подарок себе и близким.
Часы работы: понедельник-воскресенье с 11.00 до 20.00
Адрес: корпус 2033, вход со стороны садика
Остались вопросы? Звоните: 8-925-612-71-82, Татьяна.
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