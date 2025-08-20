Танец — это красота, изящество, физическое и душевное здоровье, гармоничное развитие. Особенно важно открыть для себя этот мир еще в детстве. Приглашаем мальчишек и девчонок в «Точку взлёта» — здесь зажигают будущие звёзды танца настоящие и увлечённые педагоги.
«Точка взлёта» — это лаборатория детского танца и подготовительное отделение студии современной хореографии «Олимп». Можно приводить самых маленьких — от 3-4 лет. Занятия проходят в залах зеленоградского Дворца творчества детей и молодежи, который находится в 9-м микрорайоне Зеленограда. Юные танцоры часто выступают на конкурсах и ездят на гастроли.
Этот удивительный коллектив вырос из «Олимпа» — титулованной хореографической студии с более чем тридцатилетней историей. Студии присвоено звание Московского городского творческого коллектива — единственному из танцевальных коллективов в Зеленограде. Такое звание могут получить далеко не все: надо подтверждать высокий художественный уровень в творческой, исполнительской и просветительской деятельности, и оценивается он по целому ряду достижений.
Основала «Точку взлёта» десять лет назад выпускница «Олимпа» и Московского института культуры, ныне педагог высшей квалификационной категории Елена Игоревна Чумакова. Свои первые па дети исполняют под её руководством.
«Точка взлёта» — это не «кружок», куда ходят потанцевать, а настоящее сообщество влюблённых в своё дело детей и взрослых. Это большая постоянная совместная работа и дружба, которая продолжается и за стенами Дворца творчества. По большому счету, танцы — это образ жизни. У воспитанников «Точки взлета» общие увлечения, они выступают в великолепных, профессионально выполненных костюмах, учатся понимать музыку и чувствовать сцену и зрителя.
Общая творческая жизнь объединяет и родителей маленьких танцоров. Это настоящее сообщество, участники которого максимально вовлечены в творческий процесс, подготовку к конкурсам, совместные поездки — все это очень способствует сближению с ребенком и крепкой взаимной любви.
Наукой доказано, что танцы повышают нейропластичность мозга, способствуют его активной работе. Развиваются память, внимание, координация, музыкальный слух, эмоциональные связи — идет воспитание чувств. Дети-танцоры обычно хорошо учатся и максимально организованы. Конкретно в «Точке взлёта» двоечников нет — проверено.
«Точка взлёта» выступает на профессиональной, прекрасно оборудованной сцене. Дети занимаются в светлых и просторных репетиционных залах — зеркала, станки, специальное покрытие. Зеленоградский Дворец творчества не зря назвали дворцом — это большое здание с высокими потолками, где удобно и комфортно, где созданы все условия для гармоничного развития и серьёзных занятий. Даже есть свой зимний сад, в котором можно погулять после репетиций. Находится Дворец в одном из лучших районов Зеленограда, в живописном зелёном месте и при этом рядом с дорогами и автобусными остановками.
Детские группы формируются по возрасту, в соответствии с физическими возможностями: «Комета» (3-4 года), Планета" (5+), «Сияние» (6+), «Созвездие» (7-8 лет). Самые маленькие занимаются по образовательной программе «Танцевальное дарование». В следующих группах она дополняется программами «Полёт в мир балета» и «Основы классического танца».
Художественный руководитель «Точки взлёта» Елена Игоревна Чумакова — балетмейстер, педагог высшей квалификационной категории с 20-летним стажем, обладатель Почётной грамоты министерства просвещения РФ, обладатель гран-при всероссийских и международных хореографических конкурсов. Елена Игоревна выступает в качестве постановщика танцевальных номеров, а еще она придумывает и организует оформление спектаклей и создание уникальных костюмов для юных танцоров.
Основы хореографического движения и классического танца преподаёт детям в «Точке взлета» педагог классического танца, балетмейстер, лауреат премии «Грант мэра Москвы» и Дельфийских игр Виктория Дмитриевна Машкарина. С детства она обучалась у выпускницы прославленной Вагановской академии Ольги Шустиной. Танцевала в балете «Щелкунчик» на одной сцене с ведущими солистами Большого театра.
Танцевальные номера «Точки взлета» ставит художественный руководитель, но для постановок приглашают и известных хореографов-постановщиков, балетмейстеров Сергея Смирнова, Джондо Шенгелия, Елену Соминскую.
На сцену юные танцоры выходят максимально быстро — конечно, когда им уже есть, что показать. Традиционно «Точка взлёта» участвует в двух больших концертах в учебном году. Они проходят на большой сцене во Дворце творчества в декабре и мае. Декабрьский концерт — это интерактивная новогодняя программа. В мае же проходит отчетный концерт. Для самих детей, родителей. родственников и друзей юных танцоров это настоящий праздник. Зрителей в зале всегда много, и это невероятно приятно.
Коллектив выступает и на других площадках, в том числе очень престижных. «Мы постоянно участвуем во всероссийских хореографических конкурсах, — рассказывает Елена Чумакова. — С детьми старше пяти лет ездим на гастроли. Вместе мы путешествовали в Санкт-Петербург, Суздаль, Саратов, Вологду, Яхрому, Нижний-Новгород, Адлер, Дагомыс. Выступали на одной из самых престижных площадок страны, в огромном концертном зале „Сочи Парк Арена“. Очень волновались, но выступили успешно и получили звание лауреата 1 степени».
В прошлом году «Точка взлёта» получила гран-при Международного конкурса-фестиваля хореографического искусства «Кружевная Сказка». А в этом году — гран-при Всероссийского хореографического фестиваля-конкурса «Итоги с Русланом Пшеничным».
После успешного окончания обучения на подготовительном отделении юные танцоры могут перейти в студию современной хореографии «Олимп». Дети уже знакомы друг с другом, ведь участники «Точки взлёта» и «Олимпа» часто ездят вместе на гастроли, выступают в одних концертах, отмечают праздники и просто дружат.
Примечательно, что сильная хореографическая подготовка позволяет выпускникам «Олимпа» поступать на бюджетные места в профильные вузы. Некоторые успешно работают педагогами-хореографами, в том числе в Зеленограде.
И снова слово Елене Чумаковой.
— Детский эстрадный танец — это уже не только техника, но и концептуальная история, соревнование идей, постановок, креативности. И уровень детского танца тоже сильно вырос. Надо постоянно заниматься, быть на гребне волны, следить за новинками и тенденциями.
Чтобы подвести ребенка к современному академическому танцу, надо заниматься и эстрадным, и классическим танцем. И постепенно, от простого к сложному, переходить к серьёзной хореографии. Конечно, всё происходит последовательно, и наши самые маленькие танцоры не стоят всё время у станка — им это ещё сложновато. Выстраиваем занятия так, как это необходимо в конкретном возрасте.
Наш главный принцип (мы говорим об этом и в «Точке взлета», и в «Олимпе») — все должно быть по любви. Шаг за шагом мы прививаем любовь к своему делу своим ученикам. Наш источник вдохновения — общая командная работа, поддержка коллектива и родителей, настоящая дружба. Приглашаем вас в дружный коллектив «Точки взлета» и в волшебный мир танца!
Лаборатория детского танца «Точка взлёта»:
Зеленоград, площадь Колумба, дом 1.
Телефоны: 8-926-416-57-31, 8-925-490-94-77