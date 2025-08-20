Образ жизни и творческое сообщество

Основала «Точку взлёта» десять лет назад выпускница «Олимпа» и Московского института культуры, ныне педагог высшей квалификационной категории Елена Игоревна Чумакова. Свои первые па дети исполняют под её руководством.



«Точка взлёта» — это не «кружок», куда ходят потанцевать, а настоящее сообщество влюблённых в своё дело детей и взрослых. Это большая постоянная совместная работа и дружба, которая продолжается и за стенами Дворца творчества. По большому счету, танцы — это образ жизни. У воспитанников «Точки взлета» общие увлечения, они выступают в великолепных, профессионально выполненных костюмах, учатся понимать музыку и чувствовать сцену и зрителя.

Общая творческая жизнь объединяет и родителей маленьких танцоров. Это настоящее сообщество, участники которого максимально вовлечены в творческий процесс, подготовку к конкурсам, совместные поездки — все это очень способствует сближению с ребенком и крепкой взаимной любви.

Наукой доказано, что танцы повышают нейропластичность мозга, способствуют его активной работе. Развиваются память, внимание, координация, музыкальный слух, эмоциональные связи — идет воспитание чувств. Дети-танцоры обычно хорошо учатся и максимально организованы. Конкретно в «Точке взлёта» двоечников нет — проверено.