Приглашаем вас в уютный, специально оборудованный зал для занятий йогой под руководством мастера с 27-летним опытом!
Наши группы ждут всех, кто хочет обрести баланс тела и духа, независимо от уровня подготовки.
Разные направления
- Традиционная Хатха-йога (база для укрепления тела и успокоения ума)
- Йога-терапия (решение проблем с позвоночником и суставами)
- Медитации (снижение стресса, концентрация)
- Дыхательные практики (Пранаяма — энергия и покой)
Гибкое расписание
Занятия днём и вечером — легко вписать в свой ритм жизни!
Зачем заниматься йогой?
- Для тела: улучшение осанки, гибкости, укрепление мышц
- Для ума: снятие стресса, повышение концентрации, гармония эмоций
- Здоровье: нормализация давления, укрепление иммунитета, здоровый сон
Гарантия
Купите месячный абонемент, посещайте занятия йогой 2 раза в неделю и я гарантирую — в течении месяца вам обязательно сделают комплимент: вы очень хорошо выглядите или от вас исходит энергия, или вы похудели, стали стройнее, светитесь счастьем!
Если вы не получите таких комплиментов, я верну деньги за абонемент!
Начните свой путь к здоровью и внутренней силе уже сегодня!
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