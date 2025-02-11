Откройте мир гармонии с йогой в Зеленограде! 11.02.2025 Peклама Козлова А.М. ИHH:773505314921 еrid:2VSb5yCqvsA

Приглашаем вас в уютный, специально оборудованный зал для занятий йогой под руководством мастера с 27-летним опытом!

Наши группы ждут всех, кто хочет обрести баланс тела и духа, независимо от уровня подготовки.

Разные направления

  • Традиционная Хатха-йога (база для укрепления тела и успокоения ума)
  • Йога-терапия (решение проблем с позвоночником и суставами)
  • Медитации (снижение стресса, концентрация)
  • Дыхательные практики (Пранаяма — энергия и покой)

Гибкое расписание

Занятия днём и вечером — легко вписать в свой ритм жизни!

Зачем заниматься йогой?

  • Для тела: улучшение осанки, гибкости, укрепление мышц
  • Для ума: снятие стресса, повышение концентрации, гармония эмоций
  • Здоровье: нормализация давления, укрепление иммунитета, здоровый сон

Подробности и запись

Гарантия

Купите месячный абонемент, посещайте занятия йогой 2 раза в неделю и я гарантирую — в течении месяца вам обязательно сделают комплимент: вы очень хорошо выглядите или от вас исходит энергия, или вы похудели, стали стройнее, светитесь счастьем!
Если вы не получите таких комплиментов, я верну деньги за абонемент!
Начните свой путь к здоровью и внутренней силе уже сегодня!

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