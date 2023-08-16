Второе полугодие

Это шанс для учеников показать свои достижения на конференции «Творчество Юных». Призеры и победители получают до 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в НИУ МИЭТ.

Детали оплаты:

100% оплата (скидка 5%)

Можно оплатить курс в рассрочку

Оплата материнским капиталом

Действует система скидок для многодетных семей, а также специальных категорий населения. Скидки за второй курс и последующие

Возможность оформления налогового вычета за обучение.

Вместе с ЦКО МИЭТ создайте путь к развитию и творчеству для ребят. Присоединяйтесь к ЦКО МИЭТ и откройте новые горизонты вместе с ними.

Чтобы определиться с направлением обучения, вы можете посетить бесплатные открытые занятия, на которые можно записаться: