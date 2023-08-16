Центр Компьютерного Обучения МИЭТ поможет ребенку раскрыть свой творческий потенциал, освоить новые навыки и сделать первый шаг в мире современных технологий. На курсах ученики получают не только знания, но и возможность воплотить свои идеи в жизнь.
- Занятия в небольших группах (до 14 человек) обеспечат индивидуальный подход и комфортное обучение.
- Практика в приоритете! 80% времени уделяется практическим занятиям, что гарантирует глубокое понимание и навыки.
- Опытные преподаватели — профессионалы своего дела, готовые помочь каждому ребенку реализовать свой потенциал.
- Для каждой возрастной категории предусмотрена своя группа по уровню подготовки и направлению обучения.
- В ЦКО МИЭТ гордятся каждым достижением учеников и стараются не только обучить ребят, но и помочь стать уверенными и креативными.
Возможность получить до +10 баллов к ЕГЭ при поступлении в НИУ МИЭТ:
во втором полугодии каждому учащемуся будет предоставлена возможность под курированием преподавателя зарегистрировать свой проект на конференции «Творчество Юных», призеры и победители получают до 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в НИУ МИЭТ.
Программирование:
- 7-10 лет — в Minecraft
- 11-13 лет — в Scratch
- 14+ лет — на C++ или Python
3D-моделирование:
- 7-10 лет — в Tinkercad
- 11-13 и 14+ лет — в Autodesk 3Ds Max и Blender
Разработка компьютерных игр:
- 7-10, 11-13 и 14+ лет — в Unity3D
Системное администрирование:
- 11+ лет
Графический дизайн:
- 11-13 и 14+ лет — в Adobe Photoshop
Создание сайтов:
- 11+ лет — на HTML5, CSS3, JS
Видеомонтаж:
- 11+ лет — в Adobe Premiere Pro, Sony Vegas
Инженерно-конструкторское:
- САПР Компас 3-Д.
*для каждой возрастной категории предусмотрена своя группа по уровню подготовки и направлению обучения
Запись на занятия:
- на сайте mietcenter.ru
- Вконтакте
- по телефонам 8-499-735-32-65, 8-916-062-04-09.
- 100% оплата (скидка 5%)
- Можно оплатить курс в рассрочку
- Оплата материнским капиталом
- Действует система скидок для многодетных семей, а также специальных категорий населения. Скидки за второй курс и последующие
- Возможность оформления налогового вычета за обучение.
По окончании курса выдается сертификат установленного образца от НИУ МИЭТ. Это отличное начало для успешной карьеры в мире технологий.
Это шанс для учеников показать свои достижения на конференции «Творчество Юных». Призеры и победители получают до 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в НИУ МИЭТ.
Детали оплаты:
- 100% оплата (скидка 5%)
- Можно оплатить курс в рассрочку
- Оплата материнским капиталом
- Действует система скидок для многодетных семей, а также специальных категорий населения. Скидки за второй курс и последующие
- Возможность оформления налогового вычета за обучение.
Вместе с ЦКО МИЭТ создайте путь к развитию и творчеству для ребят. Присоединяйтесь к ЦКО МИЭТ и откройте новые горизонты вместе с ними.
Чтобы определиться с направлением обучения, вы можете посетить бесплатные открытые занятия, на которые можно записаться:
- на сайте mietcenter.ru
- Вконтакте
- по телефонам 8-499-735-32-65, 8-916-062-04-09.