Откройте дверь в мир будущего для ребенка с ЦКО МИЭТ — идёт набор на учебный год 2023/2024 16.08.2023 Реклама

Центр Компьютерного Обучения МИЭТ поможет ребенку раскрыть свой творческий потенциал, освоить новые навыки и сделать первый шаг в мире современных технологий. На курсах ученики получают не только знания, но и возможность воплотить свои идеи в жизнь.

Что стоит знать о ЦКО МИЭТ?

  • Занятия в небольших группах (до 14 человек) обеспечат индивидуальный подход и комфортное обучение.
  • Практика в приоритете! 80% времени уделяется практическим занятиям, что гарантирует глубокое понимание и навыки.
  • Опытные преподаватели — профессионалы своего дела, готовые помочь каждому ребенку реализовать свой потенциал.
  • Для каждой возрастной категории предусмотрена своя группа по уровню подготовки и направлению обучения.
  • В ЦКО МИЭТ гордятся каждым достижением учеников и стараются не только обучить ребят, но и помочь стать уверенными и креативными.

Возможность получить до +10 баллов к ЕГЭ при поступлении в НИУ МИЭТ:

во втором полугодии каждому учащемуся будет предоставлена возможность под курированием преподавателя зарегистрировать свой проект на конференции «Творчество Юных», призеры и победители получают до 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в НИУ МИЭТ.

Основные направления, на которые можно записаться сразу или посетив бесплатные открытые занятия*

Программирование:

  • 7-10 лет — в Minecraft
  • 11-13 лет — в Scratch
  • 14+ лет — на C++ или Python

3D-моделирование:

  • 7-10 лет — в Tinkercad
  • 11-13 и 14+ лет — в Autodesk 3Ds Max и Blender

Разработка компьютерных игр:

  • 7-10, 11-13 и 14+ лет — в Unity3D

Системное администрирование:

  • 11+ лет

Графический дизайн:

  • 11-13 и 14+ лет — в Adobe Photoshop

Создание сайтов:

  • 11+ лет — на HTML5, CSS3, JS

Видеомонтаж:

  • 11+ лет — в Adobe Premiere Pro, Sony Vegas

Инженерно-конструкторское:

  • САПР Компас 3-Д.

*для каждой возрастной категории предусмотрена своя группа по уровню подготовки и направлению обучения

Запись на занятия:

Детали оплаты

  • 100% оплата (скидка 5%)
  • Можно оплатить курс в рассрочку
  • Оплата материнским капиталом
  • Действует система скидок для многодетных семей, а также специальных категорий населения. Скидки за второй курс и последующие
  • Возможность оформления налогового вычета за обучение.

По окончании курса выдается сертификат установленного образца от НИУ МИЭТ. Это отличное начало для успешной карьеры в мире технологий.

Второе полугодие

Это шанс для учеников показать свои достижения на конференции «Творчество Юных». Призеры и победители получают до 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в НИУ МИЭТ.

Детали оплаты:

  • 100% оплата (скидка 5%)
  • Можно оплатить курс в рассрочку
  • Оплата материнским капиталом
  • Действует система скидок для многодетных семей, а также специальных категорий населения. Скидки за второй курс и последующие
  • Возможность оформления налогового вычета за обучение.

Вместе с ЦКО МИЭТ создайте путь к развитию и творчеству для ребят. Присоединяйтесь к ЦКО МИЭТ и откройте новые горизонты вместе с ними.

Чтобы определиться с направлением обучения, вы можете посетить бесплатные открытые занятия, на которые можно записаться:

Метки:
образование и обучение, программирование, компьютерные курсы, Центр компьютерного обучения - МИЭТ
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