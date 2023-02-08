Заказать букет можно здесь уже сегодня!

При заказе до 13 февраля — бесплатная доставка по Зеленограду, Андреевке, Голубому. Интервал доставки 2 часа, например 12.00-14.00. При оформлении заказа 14 февраля действует платная доставка — 250 рублей, интервал доставки — 4 часа.



Также в продаже есть вставочки в букеты — сердечки, надписи, медведи всех размеров и оттенков — от 900 рублей.



Если вы еще никогда не слышали про «Мяу Флауэрс», то в этом интернет-магазине отличный выбор цветов премиум-качества, мягкие игрушки и воздушные шары, открытки, вазы — словом все, что нужно, чтобы порадовать любимых.



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