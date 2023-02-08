Особенные букеты ко Дню влюбленных. К 14 февраля в «Мяу Флауэрс» подготовили букеты для каждой особенной девушки 08.02.2023 Реклама

Кто она? Романтичная мечтательница, волевая и целеустремленная карьеристка, домашняя девочка или путешественница-авантюристка. Кем бы не была дама вашего сердца, она точно хочет свой особенный букетик цветов.

Заказать букет можно здесь уже сегодня!

При заказе до 13 февраля — бесплатная доставка по Зеленограду, Андреевке, Голубому. Интервал доставки 2 часа, например 12.00-14.00. При оформлении заказа 14 февраля действует платная доставка — 250 рублей, интервал доставки — 4 часа.

Также в продаже есть вставочки в букеты — сердечки, надписи, медведи всех размеров и оттенков — от 900 рублей.

Если вы еще никогда не слышали про «Мяу Флауэрс», то в этом интернет-магазине отличный выбор цветов премиум-качества, мягкие игрушки и воздушные шары, открытки, вазы — словом все, что нужно, чтобы порадовать любимых.

Звоните и пишите: 8-925-098-98-88, здесь всегда рады ответить на ваши вопросы.

Метки:
доставка, цветы
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Фестиваль-лаборатория «Театр+Наука» — в последние выходные февраля в «Ведогонь-театре» Афиша
Особенные букеты ко Дню влюбленных. К 14 февраля в «Мяу Флауэрс» подготовили букеты для каждой особенной девушки Реклама
Школьного охранника, который не проявил внимания к драке учеников, заменили. Хотя директор утверждает, что он действовал по инструкции Новости
Жить в своем доме рядом с Зеленоградом! Реклама
Сто лет исполнилось жительнице Зеленограда Анне Сергеевне Усовой Новости
Местные власти обсуждают планируемое благоустройство пруда «Быково болото» в 1-м микрорайоне. Но снова без участия жителей Новости
Оцените весь спектр вкусов вместе с пиццей из Fresca — скидки до 30% и специальные предложения на «Зеленопарк Онлайн» Реклама
Департамент здравоохранения рассказал о плюсах перевода врачей-ревматологов из Зеленограда в Москву. Получилось неубедительно Истории
Крюковский рынок начали сносить. Но демонтаж идет постепенно — пока почти все палатки работают Новости
От Брехово запустят прямой автобус до Химок Новости
Ушла из жизни врач Эмма Ефимовна Григорьевская Новости
Ребенок, потерявший сознание из-за драки в школе, вернулся к учёбе. Но в происшествии ещё надо разбираться Новости
Управа извинилась перед жительницей за перелом руки её ребенка на гололёде. Спустя месяц на дорожке снова лёд — за день там упали более десяти человек Новости
Сказка «Аленький цветочек» — 19 февраля в культурном центре «Зеленоград» (ДК) Афиша
Трещину на пешеходном мосту через Сосновую аллею заделают весной Новости
МИЭТ приглашает на программы повышения квалификации в рамках Года педагога и наставника Новости
В результате драки на крыльце школы ученик потерял сознание. Родители не понимают, что делал охранник Новости
Автобусного маршрута «400 экспресс» больше нет — теперь вместо него e41 Новости
Розыгрыш фантастических призов от студии эстетики Reforma — в честь открытия нового салона в 1562 корпусе Реклама
Врачей-ревматологов убирают из Зеленограда. Пациентам придется ездить в Москву Новости
Последние бесплатные мастер-классы по направлению «Киноактер» — 5 февраля в киношколе Action! Реклама
Лирическая комедия «Северное сияние» и спектакль «Наследник» — две театральные премьеры со звёздным актёрским составом на сцене КЦ «Зеленоград» Афиша
Началось строительство выезда из Юрлово. Это первый этап строительства дублёра Пятницкого шоссе Новости
В Зеленограде открываются сразу две творческие школы — киношкола Action! для будущих актеров, сценаристов и режиссеров и школа комедии и импровизации Punch Истории
Более восьмисот тысяч рублей потерял зеленоградец, которого убедили установить фальшивое банковское приложение — это относительно новый вид мошенничества Новости
«Приятное удивление» вызвал ремонт поликлиники в 9-м микрорайоне у медицинского начальства. Но сроки открытия по-прежнему в тумане Новости
Зеленоградская компания «Гринсайт» вошла в топ-100 рейтинга лучших работодателей России Новости
Слив канализации в реку с территории дачного поселка «Трамвай» подтвердился Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру