Все мы хоть раз летали во сне. Ох, это чудесное и окрыляющее ощущение свободы… Но запомнить сон в деталях задача не простая, а уж сделать так, чтобы конкретно сегодня во сне отправиться в полёт — невозможная.
Тут на помощь приходят современные технологии. Существует симуляторы для шлемов виртуальной реальности, передающие ощущения как свободного падения, так и управляемого полёта. Игра капитально обманывает сознание, тело начинает шататься, вестибулярный аппарат бьет тревогу — ощущения новые, необычные, непередаваемые.
Ты просто стоишь в комнате, просто надеваешь шлем, просто летишь. Управление происходит с помощью специальных контроллеров, ты поворачиваешься в нужную сторону, нажимаешь на кнопку, и ракета в твоей руке задает направление полета в виртуальном мире. На голове у тебя шлем, он передает глазам картинку, которую мозг не отличает от реального мира. И это невероятно.
Ощутить такие эмоции теперь можно и в Зеленограде. 8 декабря у нас открылся клуб виртуальной реальности VR HOUSE. Это полноценный клуб с отдельными зонами для погружения. Никто, кроме ваших друзей не увидит, как вы смешно машите руками в пустой комнате. Ну как пустой? С удобными диванами и столиками, а еду можно брать с собой, как и легкий алкоголь. Все для полноценного отдыха.
Приходите и попробуйте сами:
- Летите между домами и горами;
- Прыгайте с небоскреба на тарзанке и без;
- Спасайте Землю от орд зомби и пришельцев;
- Стреляйте в друзей или даже начальника из лука;
- Путешествуйте в другие миры…
Телефон: +7(985)582-74-74
Адрес: Зеленоград, корпус 159, вход по левую сторону от кафе «Амстердам»
Группа вк: https://vk.com/zelenograd.vrhouse
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