Ощути эффект полета в виртуальной реальности Зеленограда 24.12.2018 VR HOUSE Реклама
Про полеты

Все мы хоть раз летали во сне. Ох, это чудесное и окрыляющее ощущение свободы… Но запомнить сон в деталях задача не простая, а уж сделать так, чтобы конкретно сегодня во сне отправиться в полёт — невозможная.

Тут на помощь приходят современные технологии. Существует симуляторы для шлемов виртуальной реальности, передающие ощущения как свободного падения, так и управляемого полёта. Игра капитально обманывает сознание, тело начинает шататься, вестибулярный аппарат бьет тревогу — ощущения новые, необычные, непередаваемые.

Ты просто стоишь в комнате, просто надеваешь шлем, просто летишь. Управление происходит с помощью специальных контроллеров, ты поворачиваешься в нужную сторону, нажимаешь на кнопку, и ракета в твоей руке задает направление полета в виртуальном мире. На голове у тебя шлем, он передает глазам картинку, которую мозг не отличает от реального мира. И это невероятно.

Про клуб

Ощутить такие эмоции теперь можно и в Зеленограде. 8 декабря у нас открылся клуб виртуальной реальности VR HOUSE. Это полноценный клуб с отдельными зонами для погружения. Никто, кроме ваших друзей не увидит, как вы смешно машите руками в пустой комнате. Ну как пустой? С удобными диванами и столиками, а еду можно брать с собой, как и легкий алкоголь. Все для полноценного отдыха.

Приходите и попробуйте сами:

  • Летите между домами и горами;
  • Прыгайте с небоскреба на тарзанке и без;
  • Спасайте Землю от орд зомби и пришельцев;
  • Стреляйте в друзей или даже начальника из лука;
  • Путешествуйте в другие миры…

Телефон: +7(985)582-74-74

Адрес: Зеленоград, корпус 159, вход по левую сторону от кафе «Амстердам»

Группа вк: https://vk.com/zelenograd.vrhouse

 Реклама
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В декабре и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама