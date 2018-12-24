Про полеты

Все мы хоть раз летали во сне. Ох, это чудесное и окрыляющее ощущение свободы… Но запомнить сон в деталях задача не простая, а уж сделать так, чтобы конкретно сегодня во сне отправиться в полёт — невозможная.

Тут на помощь приходят современные технологии. Существует симуляторы для шлемов виртуальной реальности, передающие ощущения как свободного падения, так и управляемого полёта. Игра капитально обманывает сознание, тело начинает шататься, вестибулярный аппарат бьет тревогу — ощущения новые, необычные, непередаваемые.

Ты просто стоишь в комнате, просто надеваешь шлем, просто летишь. Управление происходит с помощью специальных контроллеров, ты поворачиваешься в нужную сторону, нажимаешь на кнопку, и ракета в твоей руке задает направление полета в виртуальном мире. На голове у тебя шлем, он передает глазам картинку, которую мозг не отличает от реального мира. И это невероятно.