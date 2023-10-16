Осенняя конференция предпринимателей — 20 октября в Корпорации развития Зеленограда 16.10.2023 Реклама ИП Зайцев А.Д., ИНН 773575413940, erid:LatgBo7Nz
Программа

Блок: Бизнес: успешный старт

  • Локальным брендам — глобальные возможности — Яшнова Оксана, «Сделано в Москве»
  • Меры поддержки микробизнеса — Кобзев Алексей, «Смарт програм»
  • Digital marketing для успешного старта — Шапарский Андрей, «Информула»
  • Малый бизнес: эффективные механизмы взаимодействия — Карпова Ксения, Библиотеки Зеленограда
  • Старт бизнеса: бизнес-план, помещения, персонал — Воронин Александр, «Инь-Янь»
  • Меры поддержки от ГБУ «КРЗ»: льготная аренда и финансовая поддержка — Фейзрахманова Гюзель, Яковлев Александр

Блок: Soft skills: Ключевые навыки предпринимателя

  • 5 качеств предпринимателя: риск, быстрые решения и контроль — Зайцев Андрей, «iDoDoc»
  • Условия для успешного старта: что нужно предпринимателю, чтобы не прогореть — Львов Сергей, «Аллсан Интеграция»
  • Ключевые навыки предпринимателя и банковские инструменты — Бузылева Ольга, «Альфабанк»

Адрес: Зеленоград, улица Юности дом 8, 3-й этаж, здание Бизнес-Инкубатора начало регистрации в 14:30

Почетные гости

  • Новожилов Андрей Евгеньевич — Заместитель префекта ЗелАО
  • Тимофеев Константин Сергеевич — Заместитель главы Управы района Савелки по вопросам экономики, торговли и услуг
  • Колоткова Анна Вячеславовна — Главный редактор информационного портала Зеленоград netall.ru
  • Чукаев Павел — журналист

Адрес

Зеленоград, ул. Юности дом 8, 3 этаж, здание Бизнес-Инкубатора начало регистрации в 14:30.

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