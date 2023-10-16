Программа
Блок: Бизнес: успешный старт
- Локальным брендам — глобальные возможности — Яшнова Оксана, «Сделано в Москве»
- Меры поддержки микробизнеса — Кобзев Алексей, «Смарт програм»
- Digital marketing для успешного старта — Шапарский Андрей, «Информула»
- Малый бизнес: эффективные механизмы взаимодействия — Карпова Ксения, Библиотеки Зеленограда
- Старт бизнеса: бизнес-план, помещения, персонал — Воронин Александр, «Инь-Янь»
- Меры поддержки от ГБУ «КРЗ»: льготная аренда и финансовая поддержка — Фейзрахманова Гюзель, Яковлев Александр
Блок: Soft skills: Ключевые навыки предпринимателя
- 5 качеств предпринимателя: риск, быстрые решения и контроль — Зайцев Андрей, «iDoDoc»
- Условия для успешного старта: что нужно предпринимателю, чтобы не прогореть — Львов Сергей, «Аллсан Интеграция»
- Ключевые навыки предпринимателя и банковские инструменты — Бузылева Ольга, «Альфабанк»
Адрес: Зеленоград, улица Юности дом 8, 3-й этаж, здание Бизнес-Инкубатора начало регистрации в 14:30
Почетные гости
- Новожилов Андрей Евгеньевич — Заместитель префекта ЗелАО
- Тимофеев Константин Сергеевич — Заместитель главы Управы района Савелки по вопросам экономики, торговли и услуг
- Колоткова Анна Вячеславовна — Главный редактор информационного портала Зеленоград netall.ru
- Чукаев Павел — журналист
Адрес
Зеленоград, ул. Юности дом 8, 3 этаж, здание Бизнес-Инкубатора начало регистрации в 14:30.
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