Осеннее предложение в Центре Косметологии! 05.11.2025 Peклама ООО Центр Косметологии «Квезаль» ИHH:7735187566 erid:2Vtzqx8AX2o

Почувствуйте, как ваша кожа преображается с помощью современных косметологических процедур! «Квезаль» предлагает уникальную возможность побаловать себя и вернуть коже сияние.


Предложения от специалистов:

  • У врача-косметолога Инессы: Скидка 10% на все процедуры.
  • У косметолога-эстетиста Виктории: Скидка 25% чистку лица, биоревитализацию и мезотерапию волосистой части головы.

Выгодные комплексы процедур:

  • Плазмотерапия + чистка лица / пилинг: 10 000 рублей. Забудьте о тусклом цвете лица и мелких морщинках!
  • Фотоомоложение + PDRN: 18 000 рублей.
  • Микротоки + биполярный RF-лифтинг + LED-маска: 7 000 рублей. Откройте для себя силу комплексного воздействия.
  • Массаж лица + LED: 3 000 рублей. Расслабление и обновление.
  • Чистка лица + пептидное омоложение + LED: 5 000 рублей.
  • Экзосомальное омоложение: 12 000 рублей. Еще один шаг к совершенству.

Подарите своей коже молодость и сияние по выгодным ценам!

Запись по телефону: 8-906-032-04-23

Зеленоград, Георгиевский проспект 33А, корпус 2, Центр Косметологии «Квезаль» (17-й микрорайон)

Сайт: https://kvezal-centre.ru/#pop_up:акции

Лицензия № ЛО-77-01-020421

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

