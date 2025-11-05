Почувствуйте, как ваша кожа преображается с помощью современных косметологических процедур! «Квезаль» предлагает уникальную возможность побаловать себя и вернуть коже сияние.
Предложения от специалистов:
- У врача-косметолога Инессы: Скидка 10% на все процедуры.
- У косметолога-эстетиста Виктории: Скидка 25% чистку лица, биоревитализацию и мезотерапию волосистой части головы.
Выгодные комплексы процедур:
- Плазмотерапия + чистка лица / пилинг: 10 000 рублей. Забудьте о тусклом цвете лица и мелких морщинках!
- Фотоомоложение + PDRN: 18 000 рублей.
- Микротоки + биполярный RF-лифтинг + LED-маска: 7 000 рублей. Откройте для себя силу комплексного воздействия.
- Массаж лица + LED: 3 000 рублей. Расслабление и обновление.
- Чистка лица + пептидное омоложение + LED: 5 000 рублей.
- Экзосомальное омоложение: 12 000 рублей. Еще один шаг к совершенству.
Подарите своей коже молодость и сияние по выгодным ценам!
Запись по телефону: 8-906-032-04-23
Зеленоград, Георгиевский проспект 33А, корпус 2, Центр Косметологии «Квезаль» (17-й микрорайон)
Сайт: https://kvezal-centre.ru/#pop_up:акции
Лицензия № ЛО-77-01-020421
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
