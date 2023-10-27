Оригинальные стоковые ткани от ведущих кутюрье в магазинах «Я Сама» 27.10.2023 Реклама ИП Крючкова Т.М., ИНН 773500374204, erid:LatgBttT1

Когда на полках магазинов тканей видишь бесчисленное множество больших рулонов с логотипами Dior, Prada, Max Mara и прочих именитых производителей, подсознательно сомневаешься в их оригинальности. Но не стоит отказываться от покупки сразу, давайте разбираться в нюансах!

Важно понимать, что это действительно брендовые ткани, просто относятся они к стоковым, в данном случае обозначение «сток» имеет другой смысл. Стоком называют тот материал, который был заказан брендом к определенной коллекции или показу, но не был выкуплен полностью. Его могут произвести «с запасом», поэтому и образуются лишние метры. Грубо говоря, это остатки потрясающих по качеству и виду тканей, которые реализуются магазинами. Интересно то, что в продажу отрезы поступают лишь спустя время и только с разрешения дизайнера. Не секрет, что кто-то из именитых кутюрье предпочитает уничтожать остатки без возможности их продажи в дальнейшем.

Не стоит опасаться названия «сток», ведь никакого брака у таких тканей нет, они красивые и долговечные. При этом купить брендовую ткань бывает гораздо выгоднее, чем готовое изделие марки в бутике. Например, готовое пальто от Max Mara в среднем стоит от 200 до 300 тысяч рублей, а та же ткань, из которой вы сможете сшить пальто сами, обойдется в 7-8 тысяч рублей за метр.

Чтобы приобрести действительно оригинальные стоковые ткани от ведущих кутюрье, рекомендуем посетить магазины «Я Сама». Магазин существует уже более 25 лет и дорожит своей репутацией, поэтому честно работает со стоковыми тканями, закупая их напрямую из Италии.

Преданные своему делу сотрудницы магазинов с радостью проведут вас в увлекательный мир шитья и рукоделия, познакомят с такими известными брендами, как Etro, Gucci, Chanel, Loro Piano, Armani, Liberty, Prada, Guess и другими.

Выглядеть роскошно можно в любую погоду вместе с магазинами «Я Сама».

Магазин и ателье «Я Сама»
Зеленоград, Привокзальная площадь, дом 1/ 4 (павильон)
8-499-738-61-31
WhatsApp 8-985-532-02-20

Магазин и ателье «Я Сама»
Зеленоград, площадь Юности, дом 4.
8-499-762-36-31
WhatsApp 8-985-532-02-10

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