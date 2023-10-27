Когда на полках магазинов тканей видишь бесчисленное множество больших рулонов с логотипами Dior, Prada, Max Mara и прочих именитых производителей, подсознательно сомневаешься в их оригинальности. Но не стоит отказываться от покупки сразу, давайте разбираться в нюансах!

Важно понимать, что это действительно брендовые ткани, просто относятся они к стоковым, в данном случае обозначение «сток» имеет другой смысл. Стоком называют тот материал, который был заказан брендом к определенной коллекции или показу, но не был выкуплен полностью. Его могут произвести «с запасом», поэтому и образуются лишние метры. Грубо говоря, это остатки потрясающих по качеству и виду тканей, которые реализуются магазинами. Интересно то, что в продажу отрезы поступают лишь спустя время и только с разрешения дизайнера. Не секрет, что кто-то из именитых кутюрье предпочитает уничтожать остатки без возможности их продажи в дальнейшем.