Замечательные педагоги Центра Речи организуют летний досуг ежедневно с 9:00 до 13:00, кроме воскресенья.
Для детей от 2-х до 4 лет открыта группа «Мурзилки». Педагоги займут ваших детишек на несколько часов. Они будут с ними играть, рассказывать им сказки, прыгать и бегать, рисовать и лепить.
Для детей от 5 до 8 лет открыта группа «Непоседы». Педагоги -психологи научат ваших детей вместе играть и дружить. Ребята будут вместе слушать музыку, танцевать, петь и играть на музыкальных инструментах. На занятиях творчеством можно будет попробовать себя в качестве художника, скульптора или фантазера-волшебника.
Программа «Наш мир» познакомит ребят с профессиями: строитель, доктор, стилист, маркетолог-продавец.
Физическое развитие: в режим дня обязательно включают подвижные игры, эстафеты и другие физические активности, чтобы поддержать здоровье и хорошее самочувствие малышей.
Прогулки на свежем воздухе: мы будем регулярно гулять с детьми, наслаждаясь теплой погодой и изучая красоты природы.
Стоимость одного дня пребывания — 1800 рублей.
Многодетным семьям скидки до 20%.
Бесплатные консультации специалистов: дефектологов, логопедов, реабилитологов, неврологов, психиатра.
Группа не менее пяти человек.
Телефоны: +7-495-790-08-68, +7-915-222-02-03, +7-963-715-33-35
Адрес: Зеленоград корпус 1616, корпус 1614