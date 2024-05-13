Для детей от 5 до 8 лет открыта группа «Непоседы». Педагоги -психологи научат ваших детей вместе играть и дружить. Ребята будут вместе слушать музыку, танцевать, петь и играть на музыкальных инструментах. На занятиях творчеством можно будет попробовать себя в качестве художника, скульптора или фантазера-волшебника.