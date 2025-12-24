Магазины оптики формата «торговый остров» предлагают большой ассортимент готовых корригирующих очков в Москве и Зеленограде.
Ждать не нужно — выбирайте оправу по вкусу и получайте готовое решение в считанные минуты.
Для тех, кто ценит индивидуальный подход и максимальную точность, доступно изготовление очков на заказ по рецепту.
В работе используются линзы от проверенных производителей из Кореи, Германии, Франции, Японии и Израиля.
Качество, проверенное временем, и цены ниже, чем в известных салонах оптики.
Почему выбирают «Очковый Медведь»
• Широкий выбор — сотни моделей готовых очков на любой вкус и кошелёк
• Точность и качество — индивидуальные заказы с ювелирной точностью
• Мировые бренды линз — от доступной корейской оптики до японских и немецких решений
• Удобное расположение и внимательный сервис
Приходите и убедитесь сами.
Подарите своим глазам безупречное зрение
«Очковый Медведь» — идеальное зрение начинается здесь
- ТЦ «Панфиловский»
Зеленоград, Панфиловский пр-кт, 6А
+7-925-874-86-09
- ТЦ «Серебряный кит
«Зеленоград, ул. Гоголя, 2
+7-925-395-20-15
- Зеленоград, Савелкинский пр-д, 10 (Здание бывшего универмага на Центральной площади)
+7-925-950-77-57
- ТЦ «Место встречи Рассвет»
Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23 м. Войковская
+7-936-152-42-75
- ТЦ «Место встречи Орбита»
Москва, Андропова пр-т, 27 м. Коломенская
+7-925-394-77-57
- ТЦ «Место встречи Высота»
Москва, ул. Юных Ленинцев, 52
м. Кузьминки
+7-926-133-91-71
+7-499-347-97-38
https://t.me/OpticsBEAR
https://optics-bear.ru