Оптика «Очковый Медведь»: очки с диоптриями без ожидания 24.12.2025 Реклама ИП КОСТИН С.В. ИНН: 504791235758 erid:2VtzqvS4D14

Магазины оптики формата «торговый остров» предлагают большой ассортимент готовых корригирующих очков в Москве и Зеленограде.

Ждать не нужно — выбирайте оправу по вкусу и получайте готовое решение в считанные минуты.


Для тех, кто ценит индивидуальный подход и максимальную точность, доступно изготовление очков на заказ по рецепту.

В работе используются линзы от проверенных производителей из Кореи, Германии, Франции, Японии и Израиля.

Качество, проверенное временем, и цены ниже, чем в известных салонах оптики.


Почему выбирают «Очковый Медведь»

Широкий выбор — сотни моделей готовых очков на любой вкус и кошелёк

Точность и качество — индивидуальные заказы с ювелирной точностью

Мировые бренды линз — от доступной корейской оптики до японских и немецких решений

Удобное расположение и внимательный сервис


Приходите и убедитесь сами.

Подарите своим глазам безупречное зрение

«Очковый Медведь» — идеальное зрение начинается здесь

  • ТЦ «Панфиловский»
    Зеленоград, Панфиловский пр-кт, 6А
    +7-925-874-86-09
  • ТЦ «Серебряный кит
    «Зеленоград, ул. Гоголя, 2
    +7-925-395-20-15
  • Зеленоград, Савелкинский пр-д, 10 (Здание бывшего универмага на Центральной площади)
    +7-925-950-77-57
  • ТЦ «Место встречи Рассвет»
    Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23 м. Войковская
    +7-936-152-42-75
  • ТЦ «Место встречи Орбита»
    Москва, Андропова пр-т, 27 м. Коломенская
    +7-925-394-77-57
  • ТЦ «Место встречи Высота»
    Москва, ул. Юных Ленинцев, 52
    м. Кузьминки
    +7-926-133-91-71

    +7-499-347-97-38
    https://t.me/OpticsBEAR
    https://optics-bear.ru
Реклама
Реклама
Фильм с Ольгой Бузовой снимали в Менделеево и Ржавках Новости
Парковку в новом проезде между Центральным и Московским проспектами запретят с 12 января. Хотя машины из проезда уже активно эвакуируют Новости
Специально для вас — уникальное предложение от FITNESSON Реклама
Штраф за безбилетный проезд в автобусах планируют поднять до 5000 рублей Новости
В десяти домах Голубого отключили электричество. Авария происходит вторую неделю подряд Новости
Команда KINGIKRA поздравляет вас с наступающим Новым годом Реклама
Открыта регистрация на Зеленоградский полумарафон 2026 Новости
Возможность сделать платные зоны для проезда появится в Москве в 2026 году — закон приняли тайком Новости
Приближается волна предновогодних скидок и акций в ТЦ «Грин» — марафон угощений, ёлочный базар и распродажи Реклама
Новогодняя открытка в зеленоградском дворе Жизнь
Елочные базары открылись возле ТЦ «Столица» в 14-м и 23-м микрорайонах Новости
Традиционные Рождественские скидки в сети стоматологических клиник «Никор» — с 15 декабря по 15 января -10% на все стоматологические услуги* Реклама
Строящийся жилой дом в 9-м микрорайоне исчез с карты реновации. Вероятно, все квартиры в нём выставят на продажу Новости
Зеленоградский хоспис просит помощи к Новому году Новости
Жители Москвы начали составлять списки подарков для Деда Мороза ещё осенью Реклама
Женская консультация на Каштановой аллее закроется на ремонт — пациентов переведут на другой конец города Новости
Референдум об объединении Москвы и области отклонили. Большинство областников хотят объединения, а зеленоградцы — нет Новости
Девушки, вас приглашает салон женской одежды IDEALE (ТЦ «Панфиловский») Реклама
Активисты требуют у мэрии перестать возить московский мусор на КПО «Нева» из-за угрозы зеленоградской промышленности Новости
Горячая вода и отопление немного подорожают с января. А потом ещё раз — в октябре, но значительно больше Новости
Если бы Дед Мороз был косметологом — он бы дарил сертификаты в клинику EsteMedika Реклама
Когда на улице грустная погода, приунывают даже игрушки Новости
Из лучших в худшие: за несколько месяцев «Пятёрочка» в 6-м микрорайоне превратилась в склад — мамам с колясками стало трудно пройти Новости
Заменить Санту на Деда Мороза в торговом центре потребовал житель Зеленограда. Проверили его жалобу на адекватность Новости
Опору дорожного указателя на выезде из Зеленограда перенесли, чтобы было удобнее водителям. Теперь стало неудобно пешеходам и уборочной технике Новости
Завод по производству автоклавного газобетона построен в Зеленограде Новости
Загородные дома от 20 000 рублей/кв.метр под Зеленоградом Реклама
Новогодние мастер-классы на маркете «Встреча» для детей от 6 лет Новости
Слышали, что домовые чаты переводят в Max? Разбираемся, что это значит на самом деле Новости
Заголовок: В Зеленограде открылся центр комплексной стоматологии «Дали» для всей семьи Реклама
На маркете «Встреча» пройдет благотворительная акция помощи котикам Новости
Старую автобусную остановку демонтировали на Заводской улице, однако у новых павильонов автобусы не останавливаются. Пассажиры путаются Новости
Новая дом-студия «Фотосезоны» Реклама
На большом экране в Зеленограде покажут «Набукко» — футуристическую постановку оперы Верди с участием Анны Нетребко Новости
Сбор помощи животным из приютов вновь пройдет в Зеленограде Новости
Новогодний образ с пышной юбкой как на Pinterest Реклама
Новый поезд «Москва-2026» начал работать на зеленой ветке метро Новости
Отопление отключили в части домов 10-го микрорайона. За ночь в квартирах похолодало Новости
Новогодний конкурс от фудмолла «Станция» Реклама
«Магнит» с кафе открылся в 1-м микрорайоне Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру