НПП «Доза» — ведущий разработчик и производитель оборудования радиационного контроля. Компания проектирует и производит автоматизированные системы радиационного контроля, системы аварийной сигнализации, приборы радиационного контроля (дозиметры, радиометры, спектрометры). Оборудование нашего производства широко востребовано во всех сферах деятельности, связанных с ионизирующим излучением: атомная энергетика, промышленность, медицина, мониторинг окружающей среды, безопасность и защита, научные исследования.
В связи с расширением производства, в компании открыты вакансии:
- Инженер ОТК
- Контролер ОТК
- Инженер-схемотехник
- Программист-схемотехник
- Инженер отдела проектирования
- Программист 1С.
Работодатель предлагает:
- работу в стабильной компании, официальное трудоустройство, белую заработную плату
- новый комфортабельный офис
- оборудованные комнаты приема пищи на каждом этаже здания (чай, кофе, снеки за счет предприятия), в здании есть кафе/столовая
- оплачиваемый отпуск, больничный
- график работы 5/2
- ДМС после 1 года работы в компании
- обучение за счет компании (в рамках отраслевых и корпоративных программ обучения)
- бесплатное изучение английского и китайского языков
- волейбол и футбол (сформированы команды, регулярные бесплатные занятия)
- дружественная атмосфера, яркие корпоративные мероприятия и активная корпоративная жизнь.
Телефоны отдела по работе с персоналом:
Со всеми актуальными вакансиями ООО НПП «Доза» можно ознакомиться по ссылке.
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