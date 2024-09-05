ООО НПП «Доза», ведущий разработчик и производитель оборудования радиационного контроля — приглашает на работу 05.09.2024 Реклама ООО НПП «ДОЗА» ИНН:7735542228 erid:2VSb5xrGoHa

НПП «Доза» — ведущий разработчик и производитель оборудования радиационного контроля. Компания проектирует и производит автоматизированные системы радиационного контроля, системы аварийной сигнализации, приборы радиационного контроля (дозиметры, радиометры, спектрометры). Оборудование нашего производства широко востребовано во всех сферах деятельности, связанных с ионизирующим излучением: атомная энергетика, промышленность, медицина, мониторинг окружающей среды, безопасность и защита, научные исследования.

В связи с расширением производства, в компании открыты вакансии:

  • Инженер ОТК
  • Контролер ОТК
  • Инженер-схемотехник
  • Программист-схемотехник
  • Инженер отдела проектирования
  • Программист 1С.

Работодатель предлагает:

  • работу в стабильной компании, официальное трудоустройство, белую заработную плату
  • новый комфортабельный офис
  • оборудованные комнаты приема пищи на каждом этаже здания (чай, кофе, снеки за счет предприятия), в здании есть кафе/столовая
  • оплачиваемый отпуск, больничный
  • график работы 5/2
  • ДМС после 1 года работы в компании
  • обучение за счет компании (в рамках отраслевых и корпоративных программ обучения)
  • бесплатное изучение английского и китайского языков
  • волейбол и футбол (сформированы команды, регулярные бесплатные занятия)
  • дружественная атмосфера, яркие корпоративные мероприятия и активная корпоративная жизнь.

Телефоны отдела по работе с персоналом:

E-mail: tokmakova@doza.ru

Со всеми актуальными вакансиями ООО НПП «Доза» можно ознакомиться по ссылке.
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