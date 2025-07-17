ООО «ЧистоЛом» — надёжный партнёр по приёму металлолома! 17.07.2025 Реклама ООО «Чистолом» ИНН:5044142900 erid:2Vtzqv8N8gf

Москва, Зеленоград, ул. Андреевка, 31с1

Работают ежедневно с 09:00 до 21:00 — без выходных и перерывов!

Медь:

  • Блеск — 630 рублей.
  • Кусок — 620 рублей.
  • Микс — 600 рублей.
  • Лужёная — 550 рублей.
  • Латунь — 350 рублей.

Алюминий:

  • Электротехнический — 130 рублей.
  • Профиль — 110 рублей.
  • Диск — 110 рублей.
  • Моторный — 90 рублей.
  • Хлам — 80 рублей.
  • Нержавейка — 35 рублей.

Контакты для связи:
Телефон / WhatsApp / Telegram: +7-906-999-23-23
Email: hello@chistolom.ru
Сайт: chistolom.com
Telegram-канал: t.me/ChistolomBot

Как добраться:
Метро / ж/д станция Зеленоград-Крюково
Схема проезда: Открыть в Яндекс.Картах

Другое

  • АКБ — 40 рублей.
  • Свинец — 70 рублей.
  • Чёрный металл — 8 рублей 6%

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