Москва, Зеленоград, ул. Андреевка, 31с1
Работают ежедневно с 09:00 до 21:00 — без выходных и перерывов!
Медь:
- Блеск — 630 рублей.
- Кусок — 620 рублей.
- Микс — 600 рублей.
- Лужёная — 550 рублей.
- Латунь — 350 рублей.
Алюминий:
- Электротехнический — 130 рублей.
- Профиль — 110 рублей.
- Диск — 110 рублей.
- Моторный — 90 рублей.
- Хлам — 80 рублей.
- Нержавейка — 35 рублей.
Контакты для связи:
Телефон / WhatsApp / Telegram: +7-906-999-23-23
Email: hello@chistolom.ru
Сайт: chistolom.com
Telegram-канал: t.me/ChistolomBot
Как добраться:
Метро / ж/д станция Зеленоград-Крюково
Схема проезда: Открыть в Яндекс.Картах
Другое
- АКБ — 40 рублей.
- Свинец — 70 рублей.
- Чёрный металл — 8 рублей 6%
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