ООО «Центр охраны и условий труда» — победитель Национальной премии «Золотой Меркурий» 2025 16.06.2026 Реклама АНО ДПО «ИНСТИТУТ «ПРОФИКЛАСС» ИНН:7735169239 erid:2VtzqvhByDS

Нам доверяют безопасность предприятий. Теперь это подтверждено одной из самых престижных бизнес-премий страны.

25 мая в московском инновационном кластере «Ломоносов» состоялась церемония награждения лауреатов регионального этапа Национальной премии «Золотой Меркурий» по итогам 2025 года. Среди 277 компаний-участников ООО «Центр охраны и условий труда» стало победителем в номинации «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса в сфере услуг».

Премия учреждена Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и уже более 20 лет отмечает наиболее успешные и эффективные компании страны.

Для нас эта награда — не просто признание профессиональных достижений. Это подтверждение того, что наши клиенты получают качественные услуги, надежное сопровождение и решения, которые помогают выполнять требования законодательства, снижать риски и создавать безопасные условия труда.

Охрана труда под ключ для вашего предприятия

ООО «Центр охраны и условий труда» помогает организациям любого масштаба выстроить эффективную систему охраны труда и успешно проходить проверки контролирующих органов.

Мы предлагаем полный комплекс услуг:

  • Обучение по охране труда, пожарной безопасности, первой помощи и рабочим профессиям
  • Подготовку к тестированию в ЕИСОТ
  • Специальную оценку условий труда (СОУТ)
  • Производственный контроль
  • Оценку профессиональных рисков
  • Аудит и диагностику системы охраны труда
  • Разработку обязательной документации
  • Аутсорсинг и сопровождение по охране труда
  • Помощь при расследовании несчастных случаев

Почему выбирают нас

• Более 20 лет опыта в сфере охраны труда и дополнительного профессионального образования
• Комплексное решение всех задач в формате «одного окна»
• Собственная экспертная команда и практический опыт сопровождения предприятий различных отраслей
• Помощь в подготовке к проверкам и снижении рисков штрафов
• Индивидуальный подход и комфортные условия сотрудничества

Наша цель — не просто оказать услугу, а стать для клиента надежным партнером в вопросах охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.


Подробная информация об услугах и программах обучения:

https://profiklass.ru/

Свяжитесь с нами для консультации и расчета стоимости:

8-800-250-64-55
op1@profiklass.ru

Telegram: https://t.me/profiklass

MAX: https://max.ru/id7735169239_biz

Победа в премии «Золотой Меркурий» — это признание нашей работы. А лучшая оценка для нас — безопасность и успех наших клиентов.
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