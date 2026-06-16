Нам доверяют безопасность предприятий. Теперь это подтверждено одной из самых престижных бизнес-премий страны.
25 мая в московском инновационном кластере «Ломоносов» состоялась церемония награждения лауреатов регионального этапа Национальной премии «Золотой Меркурий» по итогам 2025 года. Среди 277 компаний-участников ООО «Центр охраны и условий труда» стало победителем в номинации «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса в сфере услуг».
Премия учреждена Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и уже более 20 лет отмечает наиболее успешные и эффективные компании страны.
Для нас эта награда — не просто признание профессиональных достижений. Это подтверждение того, что наши клиенты получают качественные услуги, надежное сопровождение и решения, которые помогают выполнять требования законодательства, снижать риски и создавать безопасные условия труда.
Охрана труда под ключ для вашего предприятия
ООО «Центр охраны и условий труда» помогает организациям любого масштаба выстроить эффективную систему охраны труда и успешно проходить проверки контролирующих органов.
- Обучение по охране труда, пожарной безопасности, первой помощи и рабочим профессиям
- Подготовку к тестированию в ЕИСОТ
- Специальную оценку условий труда (СОУТ)
- Производственный контроль
- Оценку профессиональных рисков
- Аудит и диагностику системы охраны труда
- Разработку обязательной документации
- Аутсорсинг и сопровождение по охране труда
- Помощь при расследовании несчастных случаев
• Более 20 лет опыта в сфере охраны труда и дополнительного профессионального образования
• Комплексное решение всех задач в формате «одного окна»
• Собственная экспертная команда и практический опыт сопровождения предприятий различных отраслей
• Помощь в подготовке к проверкам и снижении рисков штрафов
• Индивидуальный подход и комфортные условия сотрудничества
Наша цель — не просто оказать услугу, а стать для клиента надежным партнером в вопросах охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
Подробная информация об услугах и программах обучения:
Свяжитесь с нами для консультации и расчета стоимости:
8-800-250-64-55
op1@profiklass.ru
Telegram: https://t.me/profiklass
MAX: https://max.ru/id7735169239_biz
Победа в премии «Золотой Меркурий» — это признание нашей работы. А лучшая оценка для нас — безопасность и успех наших клиентов.