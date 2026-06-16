Нам доверяют безопасность предприятий. Теперь это подтверждено одной из самых престижных бизнес-премий страны.

25 мая в московском инновационном кластере «Ломоносов» состоялась церемония награждения лауреатов регионального этапа Национальной премии «Золотой Меркурий» по итогам 2025 года. Среди 277 компаний-участников ООО «Центр охраны и условий труда» стало победителем в номинации «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса в сфере услуг».

Премия учреждена Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и уже более 20 лет отмечает наиболее успешные и эффективные компании страны.

Для нас эта награда — не просто признание профессиональных достижений. Это подтверждение того, что наши клиенты получают качественные услуги, надежное сопровождение и решения, которые помогают выполнять требования законодательства, снижать риски и создавать безопасные условия труда.