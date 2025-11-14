Москвичи в этом году активно интересуются антиквариатом и винтажем. По данным аналитиков МегаФона, с начала году года заметно вырос не только мобильный трафик на сайты онлайн-аукционов, но и количество покупок предметов истории и искусства на маркетплейсах. Одной из самых популярных позиций стали вещи, связанные с военной историей.

В 2026 году посещаемость сайтов антикварных магазинов увеличилась на 12%, а онлайн-аукционов — на 27%. Основную аудиторию составляют мужчины — их доля достигает 63%. В целом самыми активными пользователями оказались москвичи в возрасте 35 — 54 лет: они обеспечили более половины посещений. На молодёжь до 24 лет и людей старше 65 лет пришлось лишь около 10% трафика.

Помимо специализированных аукционов и антикварных магазинов, жители столицы всё чаще ищут раритеты на маркетплейсах. С января 2025 года число таких покупок выросло на 38%. Наиболее востребованы предметы военной истории, галантерея, статуэтки, различные сувениры и фигурки. В десятку популярных категорий также вошли живопись, интерьерные украшения, ювелирные изделия, виниловые пластинки и устройства для съёмки.

По наблюдениям аналитиков МегаФона, пик посещаемости онлайн-ресурсов аукционов пришёлся на весну, а интерес к винтажу на маркетплейсах традиционно усиливается осенью — особенно в сентябре и октябре.