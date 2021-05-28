Осталось четыре дня и всего семь мест на последний поток онлайн-курса по скандинавской ходьбе школы NordicPlus. Здоровье и сильный иммунитет не продаются в аптеке, они появляются в процессе непрерывной заботы о своем теле. Скандинавская ходьба идеально вписывается в любой график, тренировки приносят удовольствие и 100% результат. Ведущие пульмонологи единогласно рекомендуют ходьбу с палками, как одно из лучших средств профилактики и восстановления дыхательной и сердечно-сосудистой системы.
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