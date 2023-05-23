Сетей магазинов фиксированных цен стало больше. Магазин «One Price», открывшийся на Георгиевском проспекте (17-й микрорайон), порадует вас широким выбором товаров для дома по выгодным ценам.
В ассортименте есть такие категории как:
- мобильные аксессуары
- автотовары
- товары для детей
- игрушки
- посуда
- кухонные принадлежности
- бытовая химия
- товары для праздника
- и многое другое.
И всё это по ценам от 59 рублей.
Затеяли уборку — здесь вы найдете всё необходимое: тряпки, швабры, чистящие средства и прочее.
Хотите порадовать ребёнка новой игрушкой или занять творчеством — обнаружите очень широкий ассортимент таких товаров.
Идёте на День рождения и не знаете чем порадовать — в этом магазине вы точно подберёте прекрасный подарок и красивую упаковку к нему.
Нужно приобрести зарядное устройство для смартфона или гаджет в автомобиль — вам снова сюда.
Товары для сада, новая красивая посуда, предметы интерьера, брелок для ключей, вкусный батончик для перекуса — и это всё также вы найдете в магазине «One Price».