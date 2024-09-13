Все женщины, которые успели опробовать скульптурный массаж у Елены Васильевой, получили следующие результаты:
- ушли отеки и синяки под глазами
- мелкие морщины исчезли, а глубокие стали меньше
- контур лица стал подтянутым и четким, ушли брыли и щеки стали меньше
- кожа на лице стала более эластичной, приобрела здоровый оттенок.
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Скульптурный массаж лица также помогает и мужчинам оставаться в прекрасной форме. Ведь он отлично расслабляет.
Также в студии можно воспользоваться услугами массажа тела:
- классический/антицеллюлитный
- массаж спины
- массаж шейно-воротниковой зоны
Адрес салона: Зеленоград, корпус 317А, с1
Телефон: 8-909-650-64-22 / What’sApp
Онлайн-запись: dikidi.net/78861
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