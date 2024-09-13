Омоложение без уколов и операций в студии эстетики лица и тела в Зеленограде. Абонементы со скидкой 20% - только до 20 сентября 13.09.2024 Peклама Васильева Е.В. ИHH:672001285201 еrid:2VSb5w4Lbdi

Все женщины, которые успели опробовать скульптурный массаж у Елены Васильевой, получили следующие результаты:

  • ушли отеки и синяки под глазами
  • мелкие морщины исчезли, а глубокие стали меньше
  • контур лица стал подтянутым и четким, ушли брыли и щеки стали меньше
  • кожа на лице стала более эластичной, приобрела здоровый оттенок.

Приобрети абонемент уже сейчас можно со скидкой 20%: всего за 15 000 рублей вместо 18 000 за 10 сеансов — ваша выгода 3 000 рублей.

Акция действует по 20.09.2024

Скульптурный массаж лица также помогает и мужчинам оставаться в прекрасной форме. Ведь он отлично расслабляет.

Также в студии можно воспользоваться услугами массажа тела:

  • классический/антицеллюлитный
  • массаж спины
  • массаж шейно-воротниковой зоны


Адрес салона: Зеленоград, корпус 317А, с1

Телефон: 8-909-650-64-22 / What’sApp

Онлайн-запись: dikidi.net/78861

Эстетист лица и тела Васильева Елена в социальных сетях: Вконтакте, Инстаграм (запрещён в РФ)
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