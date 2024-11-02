Уже более 15 лет ресторан «Temple Bar» радует своих гостей непревзойденным качеством и разнообразием напитков, изысканными стейками и уютной атмосферой в классическом ирландском стиле.
«Temple Bar» является идеальным местом для отдыха после насыщенного дня или для незабываемых встреч с друзьями.
Забронируйте столик прямо сейчас и убедитесь сами: 8-499-734-89-91
Адрес: Зеленоград, Центральный проспект, К405А
«Temple Bar» вас ждёт!
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