Октябрьская акция в сети аптек «Живика» в Москве и Зеленограде 18.10.2023 Реклама ООО «АС-Бюро плюс», ИНН 6630006059, erid:LatgC4ZcF

В текущем периоде, когда заболеваемость значительно выше, особенно важно обеспечить себе достаточный запас лекарств. Для этого интернет-аптека «Живика» проводит специальную акцию*, где каждый клиент может получить скидку до 30% на лекарственные средства. Это отличная возможность пополнить аптечку по выгодной цене и сэкономить немало денег.

Современные лекарства не являются дешевыми, поэтому воспользоваться акцией и получить значительную скидку — это оптимальный способ сберечь средства. Сеть аптек «Живика» с радостью предоставляет такую возможность каждому своему клиенту.

Примеры товаров со скидкой:

  • Артра, 120 таблеток — скидка 25%
  • Афобазол, 10 мг, 60 таблеток — скидка 25%
  • Венарус, 100 мг + 900 мг, 30 таблеток — скидка 30%
  • Ибупрофен Велфарм, 200 мг, 30 таблеток — скидка 20%
  • Ингавирин, 90 мг, 10 капсул — скидка 15%
  • Кальций-Д3 Никомед Форте, 120 жевательных таблеток с ароматом лимона — скидка 20%
  • Канефрон Н, 60 таблеток — скидка 20%
  • Креон 10000, 150 мг, 20 капсул — скидка 20%
  • Лавомакс Нео, 125 мг, 10 таблеток — скидка 20%
  • Лактофильтрум, 0,5 г, 60 таблеток — скидка 20%
  • Магне B6, 60 таблеток — скидка 30%
  • Максиколд Рино, порошок для приготовления раствора, 15 г, 10 пакетиков со вкусом лимона — скидка 20%
  • Спазмалин, 20 таблеток — скидка 25%
  • Экофурил, 200 мг, 16 капсул — скидка25%
  • Алмагель, суспензия, 170 мл — скидка 30%

Посмотрите весь список товаров по акции

Преимущества сети аптек «Живика» в Москве и Зеленограде

Хватит тратить кучу времени на посещение магазинов! Теперь у вас есть возможность приобрести все популярные товары по выгодной цене во время проводимой акции. Заказывайте товары, помеченные специальным значком, и экономьте до 30% от их обычной стоимости. А если вы выберете определенные позиции, то сможете воспользоваться фиксированной скидкой на них, которая может составить несколько сотен рублей.

Забудьте о поисках лекарств и больших очередях в аптеках! Теперь у вас есть возможность заказать все необходимые лекарства онлайн. Забронируйте лекарства через мобильное приложение или на официальном сайте и заберите заказ в одном из удобных аптечных пунктов сети «Живика».

Не упускайте возможность приобрести качественные лекарства по привлекательной цене. Воспользуйтесь акцией, которая сделает покупку медикаментов ещё более выгодной для вас и вашего бюджета. Расширьте ассортимент своей аптечки и примите меры для поддержания своего здоровья и благополучия. Только здоровый человек может наслаждаться полной жизнью!

Адреса аптек сети «Живика» в Москве

*Срок проведения акции с 01 по 31 октября 2023 года. Полный перечень товаров и условия акции с указанием наличия в аптеках на сайте zhivika.ru. Все товары категории 18+.

Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
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