В текущем периоде, когда заболеваемость значительно выше, особенно важно обеспечить себе достаточный запас лекарств. Для этого интернет-аптека «Живика» проводит специальную акцию*, где каждый клиент может получить скидку до 30% на лекарственные средства. Это отличная возможность пополнить аптечку по выгодной цене и сэкономить немало денег.
Современные лекарства не являются дешевыми, поэтому воспользоваться акцией и получить значительную скидку — это оптимальный способ сберечь средства. Сеть аптек «Живика» с радостью предоставляет такую возможность каждому своему клиенту.
Примеры товаров со скидкой:
- Артра, 120 таблеток — скидка 25%
- Афобазол, 10 мг, 60 таблеток — скидка 25%
- Венарус, 100 мг + 900 мг, 30 таблеток — скидка 30%
- Ибупрофен Велфарм, 200 мг, 30 таблеток — скидка 20%
- Ингавирин, 90 мг, 10 капсул — скидка 15%
- Кальций-Д3 Никомед Форте, 120 жевательных таблеток с ароматом лимона — скидка 20%
- Канефрон Н, 60 таблеток — скидка 20%
- Креон 10000, 150 мг, 20 капсул — скидка 20%
- Лавомакс Нео, 125 мг, 10 таблеток — скидка 20%
- Лактофильтрум, 0,5 г, 60 таблеток — скидка 20%
- Магне B6, 60 таблеток — скидка 30%
- Максиколд Рино, порошок для приготовления раствора, 15 г, 10 пакетиков со вкусом лимона — скидка 20%
- Спазмалин, 20 таблеток — скидка 25%
- Экофурил, 200 мг, 16 капсул — скидка25%
- Алмагель, суспензия, 170 мл — скидка 30%
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Забудьте о поисках лекарств и больших очередях в аптеках! Теперь у вас есть возможность заказать все необходимые лекарства онлайн. Забронируйте лекарства через мобильное приложение или на официальном сайте и заберите заказ в одном из удобных аптечных пунктов сети «Живика».
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Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.