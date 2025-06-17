Красиво и качественно оформленный вузовский диплом — это память на всю жизнь. Заказывайте брошюровку и твердый переплет дипломов или любых других документов в зеленоградских фото-копировальных центрах «Копирка». Здесь гарантируют качество. Теперь в Зеленограде три салона — новый работает на Центральном проспекте, в ТЦ «1000 мелочей». Не пропустите выгодные акции до 30 июня!



Дипломную работу можно передать в салон в печатном виде, на флешке или просто прислать файл в электронном виде. Здесь распечатают документ на качественной бумаге, оформят, скрепят листы (способ крепления на ваш выбор), сделают переплёт в полном соответствии с требованием клиента и стандартов оформления дипломов. Все переплетные работы делаются очень быстро и качественно, здесь работают только квалифицированные специалисты, а также дизайнеры. В салонах есть готовые обложки красного и синего цвета с тиснением золотой фольгой «Дипломная работа» или «Выпускная квалификационная работа». Можно сделать под заказ и свой вариант надписи. Также в «Копирке» можно записать ваш проект на диск. Диск упакуют в специальный конверт и аккуратно вклеят в дипломную работу.



Только до 30 июня действует акция: 100% кешбэк на твердый переплёт, брошюровку на пластиковую или металлическую пружину, на скобы, прошивку нитками. Деньги возвращаются бонусными рублями, что гарантирует выгоду за каждый последующий заказ. Чтобы принять участие в акции, надо зарегистрироваться по ссылке.

Но это ещё не всё: до 30 июня клиенты «Копирки» могут выиграть робот-пылесос с базой очистки Haier HSR Pro Lite. Для этого надо всего лишь сделать заказ в «Копирке» на любую сумму, онлайн или через отдел продаж. Подписаться на группу сети «ВКонтакте» и прикрепить в комментариях фото чека или номер заказа. Победителя определит рандомайзер (генератор случайных чисел) 1 июля.

«Копирка» — самая крупная сеть фото-копировальных центров в России (открыто более двухсот точек) и работает на рынке вот уже двадцать лет. По сути это одновременно копировальный центр, мини-типография и фотосалон. Собственное производство позволяет выполнить любой заказ в сжатые сроки, а топовое профессиональное оборудование гарантирует высокое качество печати на хорошей бумаге. В Зеленограде основные и постоянные клиенты «Копирки» — студенты, школьники, офисные работники, малый бизнес. Сюда можно прийти с любым заказом — помогут всем.