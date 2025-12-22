Компания предлагает бесплатные консультации по вопросам покупки и продажи недвижимости.
Нужна помощь? Обращайтесь!
- Подбор жилья под любой бюджет
- Помощь в оформлении ипотеки
- Полное сопровождение сделки
- Бесплатная экспертная консультация
- Правовой сертификат по сделке
- Страхование рисков при сделке
- Защита от мошенников
Запишитесь на бесплатную консультацию в удобные даты: 27 декабря или 4 января
Подробнее и запись по ссылке: https://anidrog.ru
Адрес: Москва, Зеленоград, корпус 1801А — На Яндекс.Картах
Сайт: miel-zelenograd.ru
Телефоны: +7-916-70-57-53, +7-999-878-60-94
Email: in_zelenograd@miel.ru
Не рискуйте — доверьтесь профессионалам!
