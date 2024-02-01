О, дааа! Батя в здании! Топ лучших диджеев России! Этот парень знает толк в музыке, а значит будет очень жарко. Его выступление можно увидеть и услышать не только в ночных клубах городов России, но и на ТВ каналах и радиостанциях: Первом канале, «Муз ТВ», RU TV, «Авто Радио», радио Energy, «Europa Plus» и т. д.
Объяснять вам не нужно, что делать? Ноги в руки и мчим отрываться с диджеем группы «RASA», поверьте этот парень умеет зажигать!
Адрес: ул. Юности, 3, строение 1.
Инфо: 8-925-834-42-77
Inst*: @dj_mickey_officeal
Inst*: @duhoffclub_zel
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена
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