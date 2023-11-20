Бар «Speak Up» — шумный брат уже известного многим спик-изи «Speak Low» — обзавелся лучшим звуком в городе и ждёт вас на первую вечеринку с распростертыми объятьями.
Каждый день вас готовы встретить авторская коктейльная карта и экстравагантные подачи, большой ассортимент алкоголя на полках и талантливые бармены.
А 25 ноября вас ждут дополнительные мини-бары и обновленный интерьер.
С 19:00 бар «Speak Up» приглашает вас насладиться живой музыкой от талантливых джазовых исполнителей. Мощный живой звук, мастерское владение инструментами и яркий женский вокал — всё это в красном свете приглушенных ламп.
В 22:00 вечер продолжится, а гастрономический центр «Станция» станет площадкой для музыкального путешествия в мир глубоких басов и энергичных ритмов. Вы сможете насладиться звуками электронной музыки в самом сердце Зеленограда, в уникальном баре. Артисты уже подготовили свои сеты и вам останется только наслаждаться самобытной смесью саундов, сочетанием классических приемов и этнических особенностей до самого утра!
Фотографы и операторы сохранят воспоминания о вечере навсегда!
Следите за новостями в социальных сетях @speakup_bar. Там же вы найдете вдохновение для ваших образов.
«Speak Up» ждет вас с нетерпением!
Speak Up
19:00
ГЦ «Стация», 2 этаж
улица Панфилова, дом 11
Вход свободный
FC/DC
Бронь столов 8-903-546-90-50