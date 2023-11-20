Бар «Speak Up» — шумный брат уже известного многим спик-изи «Speak Low» — обзавелся лучшим звуком в городе и ждёт вас на первую вечеринку с распростертыми объятьями.

Каждый день вас готовы встретить авторская коктейльная карта и экстравагантные подачи, большой ассортимент алкоголя на полках и талантливые бармены.



А 25 ноября вас ждут дополнительные мини-бары и обновленный интерьер.

С 19:00 бар «Speak Up» приглашает вас насладиться живой музыкой от талантливых джазовых исполнителей. Мощный живой звук, мастерское владение инструментами и яркий женский вокал — всё это в красном свете приглушенных ламп.

В 22:00 вечер продолжится, а гастрономический центр «Станция» станет площадкой для музыкального путешествия в мир глубоких басов и энергичных ритмов. Вы сможете насладиться звуками электронной музыки в самом сердце Зеленограда, в уникальном баре. Артисты уже подготовили свои сеты и вам останется только наслаждаться самобытной смесью саундов, сочетанием классических приемов и этнических особенностей до самого утра!



Фотографы и операторы сохранят воспоминания о вечере навсегда!