Обзор дома в комплектации «под тапочки» под Зеленоградом: заезжай и живи 05.03.2026 ZELENOGRAD.RU

При заказе дома в комплектации «под тапочки» в строительной компании «ДачаЗел» — вся необходимая бытовая техника в подарок! Предложение действительно до 18 марта 2026 года.

Уникальное расположение буквально в пяти минутах от Зеленограда на берегу Рузинского водохранилища рядом с лесом — идеальное место для загородной жизни практически в черте города. Стоимость земельного участка от 6 соток с построенным на нем домом площадью от 120 кв. метров в комплектации «под тапочки» — от 13 млн рублей.

Записаться на экскурсию можно любым удобным для вас способом taplink.cc/dachazel1.

Также компания «ДачаЗел» может предложить земельный участок из своей обширной базы и построить на нем дом по выбранному вами проекту, или реализовать любой ваш проект на вашем участке.

Сейчас можно приобрести на самых выгодных условиях от банков-партнеров компании уже готовый дом со всеми коммуникациями. Строительная компания «ДачаЗел» является аккредитованным застройщиком при таких банках как «Сбер», «Альфа-Банк», «Дом РФ», «Почта Банк» и многих других, которые оформят ипотеку на самых выгодных условиях.

О строительной компании «ДачаЗел»

Компания «ДачаЗел» уже более 20 лет занимается строительством дачных и загородных домов из различных материалов (каркас, профилированный брус, газобетон). Еще больше проектов смотрите на сайте dachazel.ru.

Есть вопросы? Приезжайте в офис продаж в Зеленограде (корп. 2024). На стендах представлены варианты отделок, многослойная отделка стен в разрезе, примеры новых материалов, о которых вы, возможно, даже и не слышали.

График работы офиса в корпусе 2024 в Зеленограде:

Вторник-суббота 9:00—18:00, воскресенье 9:00—15:00, понедельник — выходной

Подробности по телефонам: +7-926-277-48-36, +7-499-398-02-11

Сайт: dachazel.ru

Все каналы связи: taplink.cc/dachazel1
