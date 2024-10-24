Обязательное место для посещения этой осенью — самая атмосферная кофейня «KakaVa Mama» 24.10.2024 Peклама ИП Дамарацкая Е.В. ИHH:504407262681 еrid:2VSb5wJ3zyn

Здесь изысканная кухня «из-под ножа» сочетается с авторскими согревающими напитками. В приоритете у заведения — баланс пользы и вкуса.

Для ваших лучших гастрономических впечатлений здесь собрали команду профессионалов, которые каждый день воплощают смелые идеи.

Теперь не нужно искать идеальное место для встреч или камерных мероприятий любого формата.

«Kakava Mama» влюбляет, заставляет возвращаться вновь и вновь, притягивая и объединяя творческих людей.

С он-лайн меню можно ознакомиться на сайте.

Адрес: ЖК «Новый Зеленоград», Рузино, просп. Кутузовский, 1к3

Часы работы:

  • будни 9:00-21:00
  • выходные 10:00-21:00

Вконтакте, Телеграм, Инстаграм(запрещён в РФ)

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