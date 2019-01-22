Вам нравится ваш голос? Только честно? По разным исследованиям от 80 до 90 процентов людей не могут слушать себя в записи, настолько им не нравится свой голос. Мало того, по тем же исследованиям, только 20% информации человек берет из слов, остальные 80% - из голоса, манеры говорить, интонации.

Например, вы говорите очень тихо, и окружающие воспринимают вас как неуверенного или скрытного человека. И потому то, что вы говорите, не вызывает у них доверия. Как же быть?