Вам нравится ваш голос? Только честно? По разным исследованиям от 80 до 90 процентов людей не могут слушать себя в записи, настолько им не нравится свой голос. Мало того, по тем же исследованиям, только 20% информации человек берет из слов, остальные 80% - из голоса, манеры говорить, интонации.
Например, вы говорите очень тихо, и окружающие воспринимают вас как неуверенного или скрытного человека. И потому то, что вы говорите, не вызывает у них доверия. Как же быть?
1. Научитесь расслаблять тело. Мы настолько привыкли сдерживать себя, что находимся в постоянном зажиме. А он не дает свободно звучать вашему природному голосу.
2. Выпрямите спину. Голос может звучать ярко и сильно только при условии свободного дыхания.
3. Дышите животом. Поверхностное дыхание не дает вам звучать.
4. Пользуйтесь резонаторами. Это позволит сделать ваш тембр богаче, глубже, голос станет увереннее. (Резонаторы — это те полости в теле человека, которые усиливают и направляют звук, он становится громче и четчее, полетнее)
5. Работайте над артикуляцией и дикцией. Красивый голос без четкости произношения теряет половину своей красоты.
Вот пять простых советов от меня. Кто я? Наталья Третьяк, педагог по сценической речи, релаксолог, актриса «Ведогонь-театра». Уже несколько лет я веду тренинги, курсы и консультации по технике речи и постановке голоса. Я знаю, с какими проблемами сталкиваются многие люди и помогаю их их решать.
Давайте проведем небольшой тест. Выберите то, что вас волнует:
- не нравится звучание своего голоса
- голос слишком тихий / гнусавый / слишком громкий
- голос быстро садится, устает, если приходится говорить много
- голос часто срывается, звучит то высоко, то низко
- при простуде сразу пропадает голос
- окружающие дают понять, что ваш голос их раздражает
Если хотя бы один из пунктов — о вас, то вы можете поступить одним из следующих способов:
- Оставить все как есть. Жили же вы до этого с таким голосом? Тогда можете дальше не читать.
- Начать работать над своим голосом самостоятельно, тем более в интернете полно информации об этом. Но тогда есть риск (и очень большой), что вы навредите себе еще больше, потому что не вся информация качественная, не все советы подойдут конкретно вам, да и есть вероятность сделать упражнения неправильно.
- Работать под руководством опытного педагога.
Если вы выбираете третий вариант, то приглашаю вас на свой авторский 8-недельный курс «Мой голос». Пройдя его, вы
- научитесь осознанно расслаблять тело;
- начнете практиковать правильное дыхание, которое позволит говорить свободно и легко;
- сможете говорить много, долго, при этом не уставая и не теряя голос;
- ваш голос зазвучит ярче, сильнее, глубже, выразительнее;
- вы наконец полюбите свой голос, а окружающие начнут говорить комплименты его красоте.
Интересно? Тогда переходите по ссылке и регистрируйтесь на курс «Мой голос».
Курс создан для вас, если вы:
- по долгу службы много и долго говорите: проводите переговоры, презентуете продукцию, обучаете, проводите праздники, выступаете в спектаклях
- недовольны звучанием своего голоса
- занимаетесь самопознанием и самоощущением
- хотите научиться расслаблять свое тело
- начало занятий — в феврале;
- продолжительность — 8 недель;
- группы наполняемостью максимум 12 человек;
- занятия проводятся в Зеленограде по вторникам и четвергам с 18:30 до 20:30 в школе танцев «Галактика» (проезд 4922, дом 4, строение 5);
- стоимость курса 8000 рублей (при оплате до 1 февраля) и 9000 рублей (при оплате с 1 февраля).
Я понимаю, что у вас могут быть сомнения относительно курса, методики, меня, как преподавателя, поэтому приглашаю на пробный мастер-класс, который состоится 31 января (четверг) в 18:30 в школе танцев «Галактика» (проезд 4922, дом 4, строение 5). Стоимость мастер-класса всего 200 рублей. Для записи на мастер-класс пишите в сообщения группы tehnikarechi_glass или звоните по телефону +7(926)986-41-21.
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