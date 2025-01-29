Врач-эндоскопист Добрушина Ива Владимировна принимает в Гастроцентре клиники «ЭстеДи», корпус 1515. Также действует программа «Check-up» 29.01.2025 Реклама ООО «АЛАТЫРЬ» ИНН:7735181758 erid:2VSb5w4R1di
Добрушина Ива Владимировна, врач-эндоскопист

Образование:

  • 1993 г. — Чувашский государственный университет им. Ульянова
  • 1995 г. — Российская медицинская академия последипломного образования (анестезиология-реаниматология)
  • 2010 — 2015 гг. — Российская медицинская академия последипломного образования (эндоскопия).

Курсы повышения квалификации:

  • 2020 г. — Сертификат по «Эндоскопии».

Специализация:

  • эзофагогастродуоденоскопии (осмотра пищевода, желудка, 12-перстной кишки)
  • колоноскопии (осмотра толстой кишки)
  • взятия биопсийного материала
  • эндоскопической полипэктомии и гемостаза
  • удаления инородных тел из желудочно-кишечного тракта и прочее.

Стаж практической работы: 12 лет.

Программа check-up в Гастроцентре клиники «ЭстеДи»

Полное комплексное обследование органов ЖКТ, которое включает в себя:

  • эндоскопическое исследование во сне (гастроскопия, колоноскопия)
  • измерение кислотности
  • тест на хеликобактер пилори
  • УЗИ скрининг органов брюшной полости.

Стоимость комплекса гастро/колоноскопии во сне — 15.000 рублей.

Гастроскопия — 4000 рублей
Колоноскопия — 6000 рублей
Стоимость медикаментозного сна — 5000 рублей.

Также вы можете:

  • сразу получить консультацию у врача Гастроэнтеролога
  • сдать необходимые анализы.

Помощь врача Гастроэнтеролога необходима всегда при следующих симптомах:

  • боли и тяжесть в животе
  • отрыжка и изжога
  • тошнота, рвота
  • неприятный запах изо рта, налет на языке
  • метеоризм и вздутие живота
  • отвращение к ранее любимым блюдам
  • частые расстройства стула- диарея и запоры
  • кожные высыпания, не связанные с инфекционными заболеваниями.

Вы можете записаться на прием и к другим врачам эндоскопистам Гастроцентра «ЭстеДи»:

  • Бондарев Константин Александрович
  • Борисов Юрий Анатольевич
  • Шестаков Александр Александрович.

Консультация и запись на прием: 8-916-009-62-22, 8-919-100-40-29, 8-924-206-16-50

Адрес: Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515

Сайт: estedi.ru/gastrocenter

Внимание! Возможны противопоказания, требуется консультация со специалистом
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