Новый техцентр Vagplus Зеленоград 10.06.2025 Реклама ИП Куртанидзе А.А. ИНН:772875237444 erid:2Vtzqw2QSuT

Техцентр специализируется на обслуживании и ремонте автомобилей всей группы VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Porsche, SEAT), а также с радостью примем и автомобили других марок.

Услуги:

  • Компьютерная диагностика на дилерском уровне
  • Плановое ТО и замена технических жидкостей
  • Ремонт ходовой, подвески, тормозной системы, сход-развал
  • Капитальный ремонт и обслуживание ДВС и КПП
  • Чип-тюнинг и программные доработки
  • Кузовные и малярные работы (по предварительной записи)
  • И многое другое!

Почему Vagplus — правильный выбор:

  • Работаем на профессиональном оборудовании
  • Используем только качественные запчасти и материалы
  • Прозрачные цены и честная диагностика
  • Опытные мастера с профильным образованием
  • Уютная зона ожидания для клиентов
  • Гарантия на все виды работ

Зеленоград, Овражная ул. 33, село Алабушево
Телефон для записи: 8-968-591-77-52

Добро пожаловать в VAGPLUS Зеленоград — ваш надежный техцентр

Telegram — https://t.me/vagplus

Vk — https://vk.com/vagplus_service

Drive 2 — https://www.drive2.ru/o/Vagplus

Instagram* — @vagplus

*Запрещен на территории РФ
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