Цены на абонементы стали еще выгоднее — безлимитное посещение тренажерного зала, кардиолинии, зоны кроссфита, бойцовского клуба, зала групповых программ, где проходят более 20 различных направлений, сауны обойдутся всего в 7,5 тысяч в год.

Несмотря на то, что клуб сменил и руководство, и имя — все клиенты «Зебры» с действующими абонементами, могут воспользоваться ими для посещения «ProClub».