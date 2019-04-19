В этом году, известный в Зеленограде фитнес клуб «Зебра» прекратил своё существование. Однако на его месте начал свою работу новый спортивный клуб «ProClub». Генеральный директор Данилюк Андрей и фитнес-директор Игорь Мягков рассказали всё о том, что поменялось со сменой названия.
Всё лучшее, что было в «Зебре», а это, например, большая часть тренерского состава, осталось и после ребрендинга. База преподавателей и проводимых фитнес-программ постоянно расширяется. Добавились новые направления: аэройога, бойцовский клуб, танец живота и многое другое. На территории спортивного клуба активно развивается детский центр «Pro Kids» для детей от 1,5 до 14 лет. Творческая мастерская, подготовка к школе, студия раннего развития, оздоровительные и спортивные программы, боевые искусства, детская игровая комната. Цель «ProClub» — стать признанным лидером, и с новым руководством в центре будет достроен обещанный еще «Зеброй» бассейн. А пока любители водных процедур могут порадовать себя финской сауной.
Цены на абонементы стали еще выгоднее — безлимитное посещение тренажерного зала, кардиолинии, зоны кроссфита, бойцовского клуба, зала групповых программ, где проходят более 20 различных направлений, сауны обойдутся всего в 7,5 тысяч в год.
Несмотря на то, что клуб сменил и руководство, и имя — все клиенты «Зебры» с действующими абонементами, могут воспользоваться ими для посещения «ProClub».
Небольшие изменения коснулись политики клуба — сейчас одно из основных направлений «ProClub» — это большой теннис. На территории фитнес-центра расположены 5 профессиональных круглогодичных теннисных кортов, на которых проходят занятия для всех возрастных групп и могут проводиться турниры самого разного уровня. Каждый инструктор умеет виртуозно играть в большой теннис и способен быстро обучить этому искусству любого желающего — занятия проводятся как групповые, так и индивидуальные.
«ProClub» сотрудничает с московским правительством и на территории фитнес клуба проводятся бесплатные занятия и курсы для пенсионеров по программе «Московское долголетие».
Если Вам нравилось заниматься в «Зебре» — то «ProClub» понравится Вам еще больше.
Ждём Вас по адресу: Озёрная аллея д. 8.
Телефон для записи +7(977)750-08-63
Сайт: http://fitness.ptclub.ru/
Группа ВК https://vk.com/proclubzelenograd
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