Не можешь определиться, чего ты хочешь, и желаешь попробовать всего по чуть-чуть? Эта новинка просто создана для тебя!

Роллы «Филадельфия» с креветкой, «Калифорния», «Мегамикс», 2 суши «сяке», 2 «Гункана спайси авокадо эби», 2 «Гункана спайси тори унаги».

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Искренне твои, SURA SUSHI.

