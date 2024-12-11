Теперь настоящие поклонники морепродуктов смогут оценить богатство Камчатского края прямо у себя поблизости. Магазин расположен удобно и готов предложить великолепный ассортимент продукции.
В продаже:
- свежемороженая рыба — лосось, форель, палтус, марлин, тунец и множество других видов
- рыба холодного и горячего копчения — изысканный вкус и аромат которых не оставят вас равнодушными
- морские деликатесы — крабы, креветки, мидии, гребешки и многое другое доставлено прямо с берегов Камчатки.
В магазине тщательно отбирают лучшие продукты, стремясь представить вам всё разнообразие и качество даров камчатского региона. Команда опытных специалистов готова помочь с выбором и рассказать о всех преимуществах каждого продукта.
Заходите в «Камчатские деликатесы» и наслаждайтесь неповторимым вкусом и свежестью продукции. Не упустите возможность познакомиться с истинными деликатесами Камчатки.
Адрес: п. Голубое, Трехсвятский проезд, 2 М, в здании магазина «Пятерочка».
Время работы: каждый день с 10:00 до 22:00.
До скорой встречи в магазине «Камчатские деликатесы»!