

Семейный проект с акцентом на деревенскую кухню и собственное производство мягких сыров, которые лежат в основе меню. Открытая кухня с дровяной печью и уютная лавка с фермерскими продуктами создают пространство, где хочется остаться подольше.



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