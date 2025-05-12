Семейный проект с акцентом на деревенскую кухню и собственное производство мягких сыров, которые лежат в основе меню. Открытая кухня с дровяной печью и уютная лавка с фермерскими продуктами создают пространство, где хочется остаться подольше.
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