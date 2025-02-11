Эра Инженеров — школа инженерии и робототехники, где детям открывается удивительный мир технологий и науки! Наша миссия — пробудить у детей интерес к инженерии и научить их применять знания на практике.
Чем занимаются наши ученики?
На наших занятиях дети сами собирают роботов, электронные устройства и инженерные проекты. Мы создаём фирменные наборы для изучения робототехники, которые позволяют ребятам окунуться в мир инженерии и почувствовать себя настоящими изобретателями.
На наших занятиях ребята получают знания в области
- программирования;
- электроники;
- 3D-моделирования;
- физики и химии;
— пайке и других технических дисциплин.
Каждый проект — это реальный опыт, с которым дети обретают уверенность, знания и технические навыки, которые пригодятся в будущем.
Результаты работ ученики забирают домой!
Мы приглашаем Вас принять участие в мастер-классах Эры Инженеров
- Площадь Юности, д. 2, стр.1
- Георгиевский проспект, д.33к6
Оставьте заявку уже сейчас
- по телефону +7-969-129-40-99
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