Новый магазин-шоурум итальянской женской одежды ITALIA by OLESIA — честные цены, лучшее качество, поставки напрямую от ведущих фабрик Италии 08.12.2022 Реклама

Вам нужен новогодний наряд, вечернее платье на корпоратив, самый эксклюзивный и непохожий на других образ? Или вы ищете качественную повседневную одежду? Посетите открывшийся на днях магазин-шоурум итальянской женской одежды ITALIA by OLESIA в Брёхово — здесь вам обещают подобрать образ на любой вкус и кошелёк.

В магазине представлен самый актуальный и трендовый ассортимент итальянских брендов Imperial, Dixie, Vicolo, Joleen, Kontatto, Roberta Biagi, Michelle, Souvenir, Please, Leather Country, и другие. А опытные продавцы-консультанты с удовольствием помогут вам.

Адрес: г. о. Солнечногорск, деревня Брёхово, 66 М (2 км от Зеленограда, 14 км от МКАД), вход магазина «Перекрёсток».
Телефон: 8-967-125-40-40

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Метки:
магазины, одежда, деревня брехово
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