Традиционно главным событием уходящего года для резидентов АБИТ-РосНОУ стал молодежный образовательный студенческий форум, посвященный теме «Интеграция в условиях инновационного развития» и праздник, посвященный Новому году!
Ежегодный форум резидентов АБИТ-РосНОУ — это флагманский проект Академии бизнеса и инновационных технологий, который демонстрирует реализацию цифровых проектов в области образования, бизнеса и IT сферы.
Стратегической задачей образовательного учреждения АБИТ-РосНОУ, является сформировать устойчивые профессиональные компетенции работающие в высокотехнологичных отраслях экономики, которые часто ассоциируются с быстро меняющимися условиями и, следовательно, с неопределенностью.
В этом году студенты АБИТ-РосНОУ продемонстрировали свои навыки в области генерации и интеграции цифровых образовательных проектов из таких областей знаний как: управленческая Экономика, менеджмент, цифровой маркетинг. обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, право и организация социального обеспечения.
Проекты создавались с использованием смешанных технологий таких как: Canva, adobe after effects, adobe illustrator, movavi, сторителлинг.
Студенты обучающиеся по направлению обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем подготовили проекты на ткие темы как:
- Менеджер паролей
- Защита от вредоносных программ по типу stiller and rat.
- Нейронные сети и их использование в современном мире.
Студенты обучающиеся по направлению «Реклама» презентовали проекты на такие темы как:
- «Особенности меда рекламы в интернете»
- «Реклама в современном обществе»
- «Авторское право в рекламе и другие»
Так же был продемонстрирован предпринимательский проект Business skills на тему: «ЭкоПлатформа»
Проекты оценивались экспертным жюри и некоторые из них прошли в следующий этап к подготовке к весеннему форуму.
После презентации проектов наступила торжественная часть мероприятия.
Как известно в АБИТ-РосНОУ был объявлен конкурс «Мистер и Мисс АБИТ 2023» на протяжении месяца студенты участвовали в состязаниях, демонстрировали публике свои таланты и наконец на празднике были подведены итоги всех форм голосований.
На празднике каждый участник обязан был продемонстрировать творческий номер, у кого — то это был танец в стиле 90-х, у кого-то народный соло-танец, у другого участника спортивный номер в стиле паркур и театр теней.
И наконец основатель и учредитель Академии бизнеса и инновационных технологий, новатор и разработчик программного обеспечения SKILLHUB АБИТ SMART-образование. Обладатель патента автоматизированной информационной системы управления информационными ресурсами, венчурный инвестор цифровых образовательных технологий, член экспертного совета комитета Государственной Думы по образованию и науке, к.э.н., доцент — Калачева Лариса Викторовна объявила победителей конкурса.
Дамы и господа перед вами «Мистер и Мисс АБИТ 2023»
Винокурова Валерия и Пунько Валентин студенты первого курса колледжа обучающиеся по направлению «Право и организация социального обеспечения» ребята стали победителями и онлайн и офлайн голосования. Желаем им с достоинством носить данный титул!
Лариса Викторовна так же пожелала студентам всегда стремиться к развитию своих профессиональных навыков, пожелала всегда генерировать идеи и чтобы приходящий год был созидательным, уникальным и давал нам насыщение для жизни.
«Вы все уникальны, все прекрасны в своей созидательности и сверхустойчивости, ко всем внешним факторам которые сегодня имеют место быть в нашей жизни!»
После торжественной части участников поздравили с наступающим новым годом, ну а после слушатели были приглашены на праздничную вечеринку.
Академия бизнеса и инновационных технологий — Российский новый университет, это — переход к новой роли в усвоении цифровых навыков обучаемых и обучающих.
Каждый год внедряя актуальные IT- направления в подготовке новых кадров, для управлении бизнес-процессами мы внушаем студентам уверенность в принятии стратегически верных решений.
Доверие, инновационность, трансформация, цифровые навыки, управление персоналом, адорнация, технологический форсайт — это ценности АБИТ-РосНОУ, которые позволяют создавать новые подходы к образованию.
АБИТ-РосНОУ поздравляет всех с НОВЫМ ГОДОМ!
Пусть в новом году вам неизменно сопутствует успешность в том важном деле, которым вы занимаетесь! Пусть вашим лучшим начинаниям всегда сопутствует творческое вдохновение и созидательная инициатива, а ваша энергия и смекалка служат залогом успешного выполнения намеченных планов. Хочется пожелать вам, чтобы вы всегда были окружены теплом и любовью своих близких, уважением коллег и друзей, а отличное настроение и душевный подъем всегда сопровождали вашу жизнь!
Академия бизнеса инновационных цифровых технологий — Российский новый университет подготавливает устойчивые кадры среднего профессионального звена (колледж) по следующим
IT направлениям:
- Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
- Сетевое и системное администрирование
- Информационные системы и программирование
А также направление digital-маркетинг:
- реклама
Цифровая управленческая Экономика:
- банковское дело
- экономика и бухгалтерский учет
- юриспруденция
На базе высшего образования реализуются направления:
- государственное и муниципальное управление,
- юриспруденция,
- экономика,
- менеджмент,
- бизнес-информатика.
Академия бизнеса и инновационных технологий-Российский новый университет (АБИТ- РосНОУ) — трансформация системы управления знаниями приглашает абитуриентов на дни открытых дверей, каждый день мы готовы принимать школьников и их родителей в стенах АБИТ-РосНОУ.Записаться можно по номерам телефона приемной комиссии: +7 (495) 981-56-01, +7 (925) 755-93-77
Официальные сайты АБИТ-РосНОУ: abit.msk.ru и abit-rosnou.ru