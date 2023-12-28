Новый год и XI Молодежный образовательный студенческий форум в Академии бизнеса и инновационных технологий 28.12.2023 Реклама АНО ДПО «АБИТ» ИНН 7735165160, erid:LatgBdfhF

Традиционно главным событием уходящего года для резидентов АБИТ-РосНОУ стал молодежный образовательный студенческий форум, посвященный теме «Интеграция в условиях инновационного развития» и праздник, посвященный Новому году!

Ежегодный форум резидентов АБИТ-РосНОУ — это флагманский проект Академии бизнеса и инновационных технологий, который демонстрирует реализацию цифровых проектов в области образования, бизнеса и IT сферы.

Стратегической задачей образовательного учреждения АБИТ-РосНОУ, является сформировать устойчивые профессиональные компетенции работающие в высокотехнологичных отраслях экономики, которые часто ассоциируются с быстро меняющимися условиями и, следовательно, с неопределенностью.

В этом году студенты АБИТ-РосНОУ продемонстрировали свои навыки в области генерации и интеграции цифровых образовательных проектов из таких областей знаний как: управленческая Экономика, менеджмент, цифровой маркетинг. обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, право и организация социального обеспечения.

Проекты создавались с использованием смешанных технологий таких как: Canva, adobe after effects, adobe illustrator, movavi, сторителлинг.

Студенты обучающиеся по направлению обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем подготовили проекты на ткие темы как:

  • Менеджер паролей
  • Защита от вредоносных программ по типу stiller and rat.
  • Нейронные сети и их использование в современном мире.

Студенты обучающиеся по направлению «Реклама» презентовали проекты на такие темы как:

  • «Особенности меда рекламы в интернете»
  • «Реклама в современном обществе»
  • «Авторское право в рекламе и другие»

Так же был продемонстрирован предпринимательский проект Business skills на тему: «ЭкоПлатформа»

Проекты оценивались экспертным жюри и некоторые из них прошли в следующий этап к подготовке к весеннему форуму.

После презентации проектов наступила торжественная часть мероприятия.

Как известно в АБИТ-РосНОУ был объявлен конкурс «Мистер и Мисс АБИТ 2023» на протяжении месяца студенты участвовали в состязаниях, демонстрировали публике свои таланты и наконец на празднике были подведены итоги всех форм голосований.

На празднике каждый участник обязан был продемонстрировать творческий номер, у кого — то это был танец в стиле 90-х, у кого-то народный соло-танец, у другого участника спортивный номер в стиле паркур и театр теней.

И наконец основатель и учредитель Академии бизнеса и инновационных технологий, новатор и разработчик программного обеспечения SKILLHUB АБИТ SMART-образование. Обладатель патента автоматизированной информационной системы управления информационными ресурсами, венчурный инвестор цифровых образовательных технологий, член экспертного совета комитета Государственной Думы по образованию и науке, к.э.н., доцент — Калачева Лариса Викторовна объявила победителей конкурса.

Дамы и господа перед вами «Мистер и Мисс АБИТ 2023»

Винокурова Валерия и Пунько Валентин студенты первого курса колледжа обучающиеся по направлению «Право и организация социального обеспечения» ребята стали победителями и онлайн и офлайн голосования. Желаем им с достоинством носить данный титул!

Лариса Викторовна так же пожелала студентам всегда стремиться к развитию своих профессиональных навыков, пожелала всегда генерировать идеи и чтобы приходящий год был созидательным, уникальным и давал нам насыщение для жизни.

«Вы все уникальны, все прекрасны в своей созидательности и сверхустойчивости, ко всем внешним факторам которые сегодня имеют место быть в нашей жизни!»

После торжественной части участников поздравили с наступающим новым годом, ну а после слушатели были приглашены на праздничную вечеринку.

Академия бизнеса и инновационных технологий — Российский новый университет, это — переход к новой роли в усвоении цифровых навыков обучаемых и обучающих.

Каждый год внедряя актуальные IT- направления в подготовке новых кадров, для управлении бизнес-процессами мы внушаем студентам уверенность в принятии стратегически верных решений.

Доверие, инновационность, трансформация, цифровые навыки, управление персоналом, адорнация, технологический форсайт — это ценности АБИТ-РосНОУ, которые позволяют создавать новые подходы к образованию.

АБИТ-РосНОУ поздравляет всех с НОВЫМ ГОДОМ!

Пусть в новом году вам неизменно сопутствует успешность в том важном деле, которым вы занимаетесь! Пусть вашим лучшим начинаниям всегда сопутствует творческое вдохновение и созидательная инициатива, а ваша энергия и смекалка служат залогом успешного выполнения намеченных планов. Хочется пожелать вам, чтобы вы всегда были окружены теплом и любовью своих близких, уважением коллег и друзей, а отличное настроение и душевный подъем всегда сопровождали вашу жизнь!

Академия бизнеса инновационных цифровых технологий — Российский новый университет подготавливает устойчивые кадры среднего профессионального звена (колледж) по следующим

IT направлениям:

  • Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
  • Сетевое и системное администрирование
  • Информационные системы и программирование

А также направление digital-маркетинг:

  • реклама

Цифровая управленческая Экономика:

  • банковское дело
  • экономика и бухгалтерский учет
  • юриспруденция

На базе высшего образования реализуются направления:

  • государственное и муниципальное управление,
  • юриспруденция,
  • экономика,
  • менеджмент,
  • бизнес-информатика.


Академия бизнеса и инновационных технологий-Российский новый университет (АБИТ- РосНОУ) — трансформация системы управления знаниями приглашает абитуриентов на дни открытых дверей, каждый день мы готовы принимать школьников и их родителей в стенах АБИТ-РосНОУ.

Записаться можно по номерам телефона приемной комиссии: +7 (495) 981-56-01, +7 (925) 755-93-77

Официальные сайты АБИТ-РосНОУ: abit.msk.ru и abit-rosnou.ru

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