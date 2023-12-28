Ежегодный форум резидентов АБИТ-РосНОУ — это флагманский проект Академии бизнеса и инновационных технологий, который демонстрирует реализацию цифровых проектов в области образования, бизнеса и IT сферы.

Стратегической задачей образовательного учреждения АБИТ-РосНОУ, является сформировать устойчивые профессиональные компетенции работающие в высокотехнологичных отраслях экономики, которые часто ассоциируются с быстро меняющимися условиями и, следовательно, с неопределенностью.

В этом году студенты АБИТ-РосНОУ продемонстрировали свои навыки в области генерации и интеграции цифровых образовательных проектов из таких областей знаний как: управленческая Экономика, менеджмент, цифровой маркетинг. обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, право и организация социального обеспечения.