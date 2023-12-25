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Услуги «ЗелМедЦентра» охватывают широкий спектр медицинских областей:
- Консультации врачей-специалистов: терапевт, гинеколог, невролог, гастроэнтеролог, уролог, флеболог, травматолог-ортопед, кардиолог и другие
- Диагностические процедуры: УЗИ, рентген, гастроскопия, лабораторные анализы
- Физиотерапия: массаж, электрофорез, магнитотерапия, ударно-волновая терапия и другое. При оплате полного курса скидка действует на день оплаты и на весь курс
ЗелМедЦентр — это медицинский центр, в котором работают опытные и высококвалифицированные специалисты. Здесь вы получите качественное лечение по доступным ценам. Гарантия, индивидуальный подход к каждому пациенту и безопасность проводимых процедур.
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Скидка не суммируется с другими акциями, скидками и специальными предложениями.
Запись по телефону: +7-499-460-67-96
Адрес: Зеленоград, корпус 1106Е
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом
Лицензия № Л041-01137-77/00368160 от 29.11.2019