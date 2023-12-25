Новый год — время чудес и приятных сюрпризов! ЗелМедЦентр рад сообщить о новогодней акции! 25.12.2023 Реклама ООО «Зелмедцентр», ИНН 7733173511, erid:LatgC5wkG

Новогодние праздники — время радости, счастья и особенных моментов. В этот волшебный период ЗелМедЦентр радует вас особенным предложением — максимальные скидки на все услуги по промокоду «Зеленоград»!

  • 3 января — скидка на все услуги 20%
  • 4 января — скидка на все услуги 17%
  • 5 января — скидка на все услуги 15%
  • 6 января — скидка на все услуги 12%
  • 7 января — скидка на все услуги 10%
  • 8 января — скидка на все услуги 5%

Услуги «ЗелМедЦентра» охватывают широкий спектр медицинских областей:

  • Консультации врачей-специалистов: терапевт, гинеколог, невролог, гастроэнтеролог, уролог, флеболог, травматолог-ортопед, кардиолог и другие
  • Диагностические процедуры: УЗИ, рентген, гастроскопия, лабораторные анализы
  • Физиотерапия: массаж, электрофорез, магнитотерапия, ударно-волновая терапия и другое. При оплате полного курса скидка действует на день оплаты и на весь курс

ЗелМедЦентр — это медицинский центр, в котором работают опытные и высококвалифицированные специалисты. Здесь вы получите качественное лечение по доступным ценам. Гарантия, индивидуальный подход к каждому пациенту и безопасность проводимых процедур.

Приходите и воспользуйтесь уникальной скидкой на все услуги в сказочное время Нового Года! Просто назовите администратору промокод «Зеленоград» при записи на прием или услугу.

Не упустите возможность получить лучшее медицинское обслуживание по выгодным ценам. Подарите себе здоровье и заботу вместе с «ЗелМедЦентром»!

Скидка не суммируется с другими акциями, скидками и специальными предложениями.

Подробнее на сайте по ссылке

Запись по телефону: +7-499-460-67-96
Адрес: Зеленоград, корпус 1106Е


Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом
Лицензия № Л041-01137-77/00368160 от 29.11.2019

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