Скидка -50% на весь ассортимент.
В ассортименте женские и мужские джинсы с 40 по 70 размера (25-54).
- Джинсы мужские и женские
2900 рублей (вместо 5800)
- Джинсы мужские и женские
3500 рублей (вместо 7000)
- Куртки джинсовые
4000 рублей (вместо 8000)
Адрес: ТЦ «Иридиум», 2 этаж.
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