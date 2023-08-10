В сентябре 2023 года официальный дилер АВТОДИН в Зеленограде пополнит портфель своих автомобильных марок новым бредом JAECOO.
Автомобили JAECOO — это сочетание мощи и страсти для самодостаточных людей с изысканным стилем и утонченным вкусом, которые уверенно идут к своей цели.
На российский рынок компания выходит с новым высокотехнологичным кроссовером JAECOO J7, дебютировавшего на ХХ международном Шанхайском автосалоне, который унаследовал концепцию классических внедорожников, дополнив ее современными эстетическими элементами дизайна. Автомобиль также готовится к запуску в Восточной Европе, а затем появится в Центральной и Южной Америке, на Ближнем Востоке, в Австралии и других регионах. Являясь частью концепции OMODA & JAECOO, марка JAECOO продолжает задавать тренды в автомобилестроении, предлагая инновации, которые предоставляют широкие возможности в сегменте городских внедорожников.
Новинка также обладает безупречными внедорожными характеристиками. Благодаря уникальной системе ARDIS, автомобиль способен бескомпромиссно преодолевать различные препятствия вне зависимости от дорожных и климатических условий, обеспечивая непревзойденный уровень комфорта и безопасности.
Интерьер модели отличается многофункциональностью и высоким уровнем эргономики, предоставляя водителю и пассажирам широкий спектр инновационных технических решений.
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Название JAECOO («Джейку») образовано от немецкого слова Jaeger («охотник») и английского Cool («крутой»). Автомобили JAECOO — это сочетание мощи и страсти для самодостаточных людей с изысканным стилем и утонченным вкусом, которые уверенно идут к своей цели.
Марка OMODA нацелена на объединение представителей разных сфер с общими ценностями, умеющими нестандартно мыслить и открытыми для всего нового. Она является подразделением концерна Chery и представлена в России фастбек-кроссовером OMODA С5 и седаном S5. Отличительной чертой марки является уникальная ДНК, основанная на современном и креативном образе жизни. В России марка присутствует с 2022 года. С момента старта продаж клиентам передано более 14 000 автомобилей. Гарантия на автомобиль OMODA составляет 3 года или 100 000 км пробега. После ее окончания доступна дополнительная техническая поддержка, которая действует в течение 4 лет, либо до 200 000 км общего пробега автомобиля. Дилерская сеть состоит из 127 предприятий по всей стране и будет постоянно расширяться.
Следите за нашими публикациями, чтобы не пропустить открытие шоурума JAECOO в дилерском центре АВТОДИН Зеленоград.
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