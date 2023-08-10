О компании OMODA

Марка OMODA нацелена на объединение представителей разных сфер с общими ценностями, умеющими нестандартно мыслить и открытыми для всего нового. Она является подразделением концерна Chery и представлена в России фастбек-кроссовером OMODA С5 и седаном S5. Отличительной чертой марки является уникальная ДНК, основанная на современном и креативном образе жизни. В России марка присутствует с 2022 года. С момента старта продаж клиентам передано более 14 000 автомобилей. Гарантия на автомобиль OMODA составляет 3 года или 100 000 км пробега. После ее окончания доступна дополнительная техническая поддержка, которая действует в течение 4 лет, либо до 200 000 км общего пробега автомобиля. Дилерская сеть состоит из 127 предприятий по всей стране и будет постоянно расширяться.

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