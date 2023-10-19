Современный научно-производственный комплекс «Велфарм-М», созданный на базе фармхолдинга Bright Way Group, открывает дополнительные рабочие места в преддверии запуска новых линий по производству твердых и стерильных лекарственных форм.

Расположенный на территории ОЭЗ «Алабушево» в Зеленограде завод будет производить более 78 наименований лекарственных препаратов для лечения кардиологических, онкологических, психиатрических заболеваний, а также рассеянного склероза, хронической почечной недостаточности и болезней дыхательных путей.