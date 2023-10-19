Современный научно-производственный комплекс «Велфарм-М», созданный на базе фармхолдинга Bright Way Group, открывает дополнительные рабочие места в преддверии запуска новых линий по производству твердых и стерильных лекарственных форм.
Расположенный на территории ОЭЗ «Алабушево» в Зеленограде завод будет производить более 78 наименований лекарственных препаратов для лечения кардиологических, онкологических, психиатрических заболеваний, а также рассеянного склероза, хронической почечной недостаточности и болезней дыхательных путей.
Фармацевтическое производство «Велфарм-М» ищет
- операторов производства
- операторов упаковки
- мастеров смены
- уборщиков производственных и других помещений
- наладчиков технологического оборудования
- химиков
- контролеров ОКК
- транспортировщиков
- слесарей КИПиА
- и другие вакансии
Условия
- сменный график
- оформление по ТК РФ с первого дня (г. Зеленоград, ОЭЗ Алабушево)
- конкурентоспособный уровень дохода
- корпоративное обучение, возможность профессионального и карьерного роста
- корпоративный транспорт по г. Зеленограду
- собственная столовая и компенсация питания
- подарки для сотрудников и детей к значимым датам
- яркая корпоративная культура
Обращаться по телефонам 8-917-510-81-37, 8-985-172-08-71, 8-993-627-27-00
Зеленоград, Технополис, проспект Генерала Алексеева, 50
brightwaygroup.ru
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