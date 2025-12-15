Заведение располагает банкетным залом на 80 гостей. Гостям предлагают банкетное меню с европейскими блюдами и кавказской кухней, часть блюд готовят на мангале.
В кафе доступны современное световое и звуковое оборудование, караоке, возможны выступления живых музыкантов, артистов и диджея. Для небольших компаний предусмотрены сборные корпоративы.
Отдельную программу подготовили на новогоднюю ночь с 31 декабря 2025 года: начало в 22:00. Вечер проведет ведущая Марина Бабаян, участница телешоу на канале ТНТ. Гостей ждут диджей, новогоднее шоу с участием Деда Мороза и Снегурочки, и розыгрыш призов.
Адрес: Андреевка, дом 41
