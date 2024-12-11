Новый год — время чудес и открытий, а международная школа программирования и математики «Алгоритмика» готова погрузить ваших детей в увлекательный мир IT и инженерии. Представляем вашему вниманию смены школы на зимних каникулах.
Даты: с 3 по 7 января.
Возраст: для юных гениев от 6 до 14 лет.
Формат занятий: очно, на площади Юности, 2с1.
Для детей 6-9 лет:
- учимся работать с паяльником и создаем уникальные электронные устройства
- используем светодиоды, фоторезисторы и другие электронные компоненты для реализации своих проектов
- создаем спутник с зуммером и светодиодом, дальнострел, космическая игра и НЛО.
Для детей 10-14 лет:
- проект смены — Бэтмобиль: создание робота на Wi-Fi управлении с программированием в среде Arduino IDE
- погружение в основы электричества и технологии Wi-Fi, разработка и сборка индивидуального корпуса робота.
Даты: с 3 по 7 января.
Возраст: для ребят 8-15 лет.
Формат занятий: онлайн и очно на площади Юности, 2с1.
- На Нейросмене ребята 8-11 лет создадут игры в команде с искусственным интеллектом.
- На Нейросмене 2.0 ребята 12-15 лет научатся использовать ИИ для решения своих задач и уже сейчас будут на ты с актуальными технологиями.
Не упустите возможность подарить вашему ребенку незабываемые каникулы, полные открытий, проектов и изобретений!
При раннем бронировании до 20 декабря — специальная скидка — 1000 рублей по промокоду ЗЕЛЕНОГРАДРУ
Количество мест в группах ограничено.
Забронируйте место: https://clck.ru/3EvXnH
Узнайте подробности: 8-964-727-40-99