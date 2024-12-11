Новогодняя инженерная смена и интенсив по программированию — школа программирования и математики «Алгоритмика» приглашает на зимние каникулы 11.12.2024 Peклама ИП Ульянова И.А. ИHH:344306413704 еrid:2VSb5xoZdpC

Новый год — время чудес и открытий, а международная школа программирования и математики «Алгоритмика» готова погрузить ваших детей в увлекательный мир IT и инженерии. Представляем вашему вниманию смены школы на зимних каникулах.

Инженерная смена «Третья Космическая»

Даты: с 3 по 7 января.

Возраст: для юных гениев от 6 до 14 лет.

Формат занятий: очно, на площади Юности, 2с1.

Для детей 6-9 лет:

  • учимся работать с паяльником и создаем уникальные электронные устройства
  • используем светодиоды, фоторезисторы и другие электронные компоненты для реализации своих проектов
  • создаем спутник с зуммером и светодиодом, дальнострел, космическая игра и НЛО.

Для детей 10-14 лет:

  • проект смены — Бэтмобиль: создание робота на Wi-Fi управлении с программированием в среде Arduino IDE
  • погружение в основы электричества и технологии Wi-Fi, разработка и сборка индивидуального корпуса робота.

IT-интенсив «Нейросмена»

Даты: с 3 по 7 января.

Возраст: для ребят 8-15 лет.

Формат занятий: онлайн и очно на площади Юности, 2с1.

  • На Нейросмене ребята 8-11 лет создадут игры в команде с искусственным интеллектом.
  • На Нейросмене 2.0 ребята 12-15 лет научатся использовать ИИ для решения своих задач и уже сейчас будут на ты с актуальными технологиями.

Не упустите возможность подарить вашему ребенку незабываемые каникулы, полные открытий, проектов и изобретений!

При раннем бронировании до 20 декабря — специальная скидка — 1000 рублей по промокоду ЗЕЛЕНОГРАДРУ

Количество мест в группах ограничено.

Забронируйте место: https://clck.ru/3EvXnH

Узнайте подробности: 8-964-727-40-99
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