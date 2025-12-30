Каникулы — не для скуки! Приглашаем всех на большой открытый каток «СпортВсегда» в МЕГЕ Химки
Каток работает ежедневно с 10:00 до 23:00, без выходных
Катание проходит по сеансам, поэтому билеты необходимо покупать заранее онлайн. Без своих коньков можно — на катке большой прокат
В праздники на катке будет специальная программа с дискотеками, играми и подарками. Выбирайте свой день драйва!
Для детей 2 и 4 января 12:30—14:00:
Аниматоры, командные игры, танцевальные баттлы на льду и море подарков
Для всех 3 и 5 января 18:30—20:00:
Крутые дискотеки под открытым небом, флешмобы, конкурсы и розыгрыши. Готовьте зажигательные движения!
Билеты на сеансы катания приобретаются только онлайн на сайте.Услуги проката оплачиваются на месте.
Адрес: Химки, микрорайон ИКЕА (у ТЦ МЕГА Химки), Каток «СпортВсегда»
Телефон для справок: +7-499-322-24-23.
Это отличный шанс провести каникулы ярко и празднично