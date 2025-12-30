Каникулы — не для скуки! Приглашаем всех на большой открытый каток «СпортВсегда» в МЕГЕ Химки



Каток работает ежедневно с 10:00 до 23:00, без выходных

Катание проходит по сеансам, поэтому билеты необходимо покупать заранее онлайн. Без своих коньков можно — на катке большой прокат



В праздники на катке будет специальная программа с дискотеками, играми и подарками. Выбирайте свой день драйва!